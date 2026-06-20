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Davide Casarin esclusivo: "Prima il sogno con l'Italia, poi la Summer League in Nba"© CIAMILLO

Davide Casarin esclusivo: "Prima il sogno con l'Italia, poi la Summer League in Nba"

Il 23enne esterno si racconta in un'intervista al Corriere dello Sport: da Venezia a Cremona, fino all'azzurro e al basket negli States
Fabrizio Fabbri
1 min
Tagscasarin

Lo scorso anno, di questi tempi, Davide Casarin, esterno classe 2003, recideva il cordone ombelicale con la Reyer Venezia. Un momento difficile, affrontato a testa alta scegliendo Cremona. Oggi il figlio d’arte, papà Federico è presidente della squadra lagunare, è in raduno con la Nazional

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