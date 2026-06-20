Davide Casarin esclusivo: "Prima il sogno con l'Italia, poi la Summer League in Nba"

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Lo scorso anno, di questi tempi, Davide Casarin, esterno classe 2003, recideva il cordone ombelicale con la Reyer Venezia. Un momento difficile, affrontato a testa alta scegliendo Cremona. Oggi il figlio d’arte, papà Federico è presidente della squadra lagunare, è in raduno con la Nazional
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