Ettore Messina lascia Milano dopo 7 anni: ha vinto 4 scudetti

Le strade di Ettore Messina e dell'Olimpia Milano si separano. Dopo sette anni si chiude una delle pagine più belle e vincenti della storia della pallacanestro italiana. Il tecnico ha annunciato l'addio al club meneghino nel corso del Consiglio di Eurolega. Messina si era già dimesso da capo allenatore dell'EA7 Milano a novembre scorso, ma era rimasto come dirigente.