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Ettore Messina lascia Milano dopo 7 anni: ha vinto 4 scudetti

Si chiude una pagina storica per il club meneghino: l'annuncio è arrivato durante il Consiglio di Eurolega
1 min
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Le strade di Ettore Messina e dell'Olimpia Milano si separano. Dopo sette anni si chiude una delle pagine più belle e vincenti della storia della pallacanestro italiana. Il tecnico ha annunciato l'addio al club meneghino nel corso del Consiglio di Eurolega. Messina si era già dimesso da capo allenatore dell'EA7 Milano a novembre scorso, ma era rimasto come dirigente.

Ettore Messina lascia Milano dopo 7 anni

Al termine della stagione, che si è chiusa con il 32esimo titolo per il club meneghino (guidato in panchina da Poeta), è arrivato l'addio definitivo. Si chiude in modo definitivo un'era particolarmente felice per l'Olimpia, che con Messina al timone ha portato a casa dieci trofei: tra cui sette titoli nazionali. 

 

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