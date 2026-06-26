Ettore Messina lascia Milano dopo 7 anni: ha vinto 4 scudetti
Le strade di Ettore Messina e dell'Olimpia Milano si separano. Dopo sette anni si chiude una delle pagine più belle e vincenti della storia della pallacanestro italiana. Il tecnico ha annunciato l'addio al club meneghino nel corso del Consiglio di Eurolega. Messina si era già dimesso da capo allenatore dell'EA7 Milano a novembre scorso, ma era rimasto come dirigente.
Ettore Messina lascia Milano dopo 7 anni
Al termine della stagione, che si è chiusa con il 32esimo titolo per il club meneghino (guidato in panchina da Poeta), è arrivato l'addio definitivo. Si chiude in modo definitivo un'era particolarmente felice per l'Olimpia, che con Messina al timone ha portato a casa dieci trofei: tra cui sette titoli nazionali.