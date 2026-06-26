ROMA - Nasce ufficialmente una seconda squadra di basket a Roma, che giocherà in Serie A: si chiama Roma Maxima e disputerà anche l' Eurocup con un invito annuale, come il Basket Club Roma SPQR presentato ieri da Luka Doncic . L'annuncio è arrivato proprio da un comunicato dell'Eca (Euroleague Commercial Assets) che ha annunciato le protagoniste delle coppe europee 2026-27: confermate Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega, sei le italiane in Eurocup ( Tortona, Venezia, Trento, Napoli e, appunto, le due romane ). Roma Maxima eredita il titolo sportivo, e il posto nel massimo campionato, dalla Germani Brescia mentre il Basket Roma subentra alla Vanoli Cremona.

Coach Messina verso la Maxima

A capo del progetto di Roma Maxima c'è l'avvocato californiano Paul Matiasic, che un paio di giorni fa si è dimesso dalla presidenza di Trieste, cedendo le quote al fondo Newport Holdings LLC, acquistando contestualmente il titolo sportivo da Brescia e spostando il club nella Capitale. La ratifica dell'operazione è arrivata oggi pomeriggio con un consiglio straordinario della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro). Secondo alcune indiscrezioni, l'allenatore di Roma Maxima potrebbe essere Ettore Messina, che ha appena lasciato l'Olimpia Milano, di cui era ancora dirigente dopo l'addio alla panchina, dopo 7 anni. La Capitale continuerà ad avere anche altre due squadre: la storica Virtus Roma, che ha appena perso le finali playoff per la promozione in Serie A2, e la Luiss, reduce da un sesto posto (e sconfitta al primo turno dei playoff) in Serie B, nel girone B, lo stesso della Virtus.

Il comunicato ufficiale della Federpallacanestro

Questo il comunicato ufficiale della Fip, dopo il consiglio straordinario di oggi: "Il Consiglio federale, riunitosi oggi in via straordinaria e in modalità web conference, ha esaminato la documentazione prodotta dalla società Pallacanestro Brescia per trasferire la propria sede da Brescia a Roma. Il Consiglio federale ha ritenuto l’istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinandone l’accoglimento al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al Campionato di Serie A 2026/2027. La Federazione ribadisce di aver sempre agito in sinergia con la LBA, nel rispetto delle norme vigenti. Il rispetto del sentimento dei tifosi non può mai venir meno, essendo il fulcro di ogni attività sportiva, il motore del movimento, ma, allo stesso modo, è necessario rispettare le scelte di ogni imprenditore a cui non è possibile impedire di operare a tutela dei propri legittimi interessi".