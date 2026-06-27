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sabato 27 giugno 2026
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Slovenia-Italia, l'amichevole degli azzurri del basket: data, orario e come vederla in tv e streaming

Gli azzurri impegnati nel secondo test amichevole prima delle gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali. Tutte le info
1 min
TagsSloveniaItaliaBasket

Dopo la bella vittoria contro la Croazia, la Nazionale di basket guidata da Ramondino torna in campo per la seconda amichevole di preparazione alle sfide valevoli per le qualificazione ai prossimi Mondiali. L'Italia affronta la Slovenia, in un test delicato e atteso. Per gli azzurri si tratta dell'ultima sfida amichevole prima dei match con l'Islanda (il 2 luglio a Reykjavik) e Lituania (il 5 luglio a Bologna), validi come terza finestra per le qualificazioni mondiali. 

Slovenia-Italia, i precedenti

I precedenti sono sfavorevoli alla nazionale italiana. Su 25 partite giocate contro gli sloveni dal 1992, gli azzurri hanno raccolto solo 9 vittorie a fronte di 16 sconfitte, l’ultima delle quali agli Europei del 2025.

Slovenia-Italia, data e orario

La Nazionale guidata da Ramondino affronterà la Slovenia a Celje, con palla a due alle ore 20:00

Slovenia-Italia, dove vederla in tv e streaming

L’amichevole tra Slovenia e Italia sarà visibile, in diretta tv, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205). Match visibile anche in streaming su Sky Go e NOW Tv. 

 

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