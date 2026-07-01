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Guerri Napoli, ufficiale l'ingaggio di Sankare: arriva da Rimini

Guerri Napoli, ufficiale l'ingaggio di Sankare: arriva da Rimini

L'ala, nata in Senegal, ma di nazionalità italiana, è reduce da un'ottima stagione
2 min
TagsSankarenapoliBasket

Assane Sankare è un nuovo giocatore della Guerri Napoli. L'ala, nata in Senegal il 10 aprile 2007, di nazionalità Italiana, è stata tra i protagonisti dell'ultima stagione a Rimini, contribuendo ai successi della Rinascita Basket con 4 punti e 4.1 rimbalzi per gara, mentre nei playoff chiude a 9.4 punti di media e 7.8 rimbalzi, decisivo nel raggiungimento della Finale promozione della sua squadra.

La storia di Sankare

Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile di Ferrara, debuttando anche in prima squadra in B Interregionale; nel 2023-2024 è assoluto protagonista dell’Adidas Next Gen Tournament di Eurolega, prestigioso trofeo internazionale, realizzando 14.8 punti per partita e 11 rimbalzi per gara, aggiungendo 1.5 stoppate alle sue statistiche. Nel 2024-2025 si trasferisce a Rimini.

I numeri di Sankare

Sankare è un'ala di 204 centimetri e nella post season ha realizzato il suo record di punti, segnandone 27 in trasferta a Pesaro e, successivamente, totalizzando 15 rimbalzi, suo primato personale, nella vittoria in gara 1 di semifinale contro Cividale, mettendo una doppia - doppia da 14 e 15. Ora l'approdo a Napoli

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