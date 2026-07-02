Islanda - Italia basket, qualificazioni Mondiali: data, orario e come vederla in tv e streaming

Dopo i due successi con Croazia e Slovenia, l'Italia del basket è chiamata a fare sul serio. Gli azzurri guidati da coach Ramondino sono atterratti a Reykjavik, dove affronteranno l’Islanda nel primo dei due match valevoli per la terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027.

Islanda-Italia, le parole di coach Ramondino

“Abbiamo sfruttato nel migliore dei modi – ha detto il coach Ramondino alla vigilia – il tempo a nostra disposizione per preparare questi due match cruciali. L’Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà e non mi riferiscono solo alla gara di andata a Tortona. Hanno una serie di giocatori che, se in giornata, possono trovare ritmo e farci male. Sotto canestro Hlinason è sempre un fattore e dovremo sfruttare i nostri lunghi, a cominciare da Tex e Emejuru, per limitarlo. In questo senso sono stati molto utili i test con Croazia e Slovenia, due gare che ci hanno permesso di approfondire la cura dei dettagli"

Islanda-Italia, i precedenti

Quella di oggi sarà la gara numero 8 di sempre contro l’Islanda, affrontata dall’Italia per la prima volta solo a EuroBasket 2015 (vittoria 71-64). Nei sette precenti, si registrano quattro vittorie e tre sconfitte per gli azzurri.

Islanda-Italia, orario e come vederla in tv

Il match tra Islanda e Italia si disputerà a Reykjavik con palla a due alle ore 21:45. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, NOW e DAZN.