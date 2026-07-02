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giovedì 2 luglio 2026
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Islanda-Italia diretta qualificazioni Mondiale basket: segui la partita in diretta

Gli azzurri di Ramondino tornano in campo a Reykjavik per le qualificazioni ai Mondiali dopo i successi in amichevole con Croazia e Slovenia
2 min
TagsIslandaItaliaQualificazioni mondiali
Aggiorna

Torna in campo l'Italbasket di Ramondino, coach ad interim di questa estate della pallacanestro azzurra per l'assenza di Luca Banchi dovuta a problemi personali. Dopo i successi su Croazia e Slovenia nei test match di giugno, stavolta si fa sul serio, perché a Reykjavik contro l'Islanda ci sono in palio punti validi per le qualificazioni ai Mondiali, ancor più pesanti se si considera la sconfitta nella gara di andata a Tortona, proprio in occasione del debutto in panchina di Banchi. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

20:55

Contro la Croazia sugli scudi Baldasso

Nella prima amichevole estiva, l'Italia ha superato per 103-91 la Croazia. A fare la voce grossa Tommaso Baldasso, autore di 29 punti.

20:45

Islanda-Italia: gli Azzurri tornano a fare sul serio

Dopo le amichevoli di giugno, prende un'altra piega l'estate dell'Italbasket, che a Reykjavik affronta l'Islanda per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ecco come seguire la sfida in tv e streaming.

Reykjavik - Islanda

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L'Italia di Ramondino batte la Croazia 103-91L'Italia passa di misura in Slovenia

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