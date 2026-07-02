Islanda-Italia diretta qualificazioni Mondiale basket: segui la partita in diretta

Torna in campo l'Italbasket di Ramondino, coach ad interim di questa estate della pallacanestro azzurra per l'assenza di Luca Banchi dovuta a problemi personali. Dopo i successi su Croazia e Slovenia nei test match di giugno, stavolta si fa sul serio, perché a Reykjavik contro l'Islanda ci sono in palio punti validi per le qualificazioni ai Mondiali, ancor più pesanti se si considera la sconfitta nella gara di andata a Tortona, proprio in occasione del debutto in panchina di Banchi. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio
20:55
Contro la Croazia sugli scudi Baldasso
Nella prima amichevole estiva, l'Italia ha superato per 103-91 la Croazia. A fare la voce grossa Tommaso Baldasso, autore di 29 punti.
20:45
Islanda-Italia: gli Azzurri tornano a fare sul serio
Dopo le amichevoli di giugno, prende un'altra piega l'estate dell'Italbasket, che a Reykjavik affronta l'Islanda per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ecco come seguire la sfida in tv e streaming.
Reykjavik - Islanda