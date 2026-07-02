Islanda-Italia diretta qualificazioni Mondiale basket: segui la partita in diretta

Torna in campo l'Italbasket di Ramondino, coach ad interim di questa estate della pallacanestro azzurra per l'assenza di Luca Banchi dovuta a problemi personali. Dopo i successi su Croazia e Slovenia nei test match di giugno, stavolta si fa sul serio, perché a Reykjavik contro l'Islanda ci sono in palio punti validi per le qualificazioni ai Mondiali, ancor più pesanti se si considera la sconfitta nella gara di andata a Tortona, proprio in occasione del debutto in panchina di Banchi. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio