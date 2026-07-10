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Niccolò Mannion, l'intervista: "Roma, ci amerai. Dobbiamo costruire la nostra storia"© CIAMILLO

Niccolò Mannion, l'intervista: "Roma, ci amerai. Dobbiamo costruire la nostra storia"

L'azzurro, nuovo play della SPQR, racconta il suo legame con la Capitale e le ambizioni del club: cos'ha detto
Fabrizio Fabbri
1 min
TagsmannionItalbasketRoma SPQR

A Phoenix, Arizona, dove è accanto alla sua compagna Olivia che sposerà il prossimo 31 luglio, Nico Mannion si racconta, pronto a sbarcare in quella città che gli scorre nel sangue. Perché il figlio di Pace ha radici a Roma, dove è nata mamma Gaia e dove lo aspetta, per tifare finalmente dal vivo per lui, nonna Patrizia.

Ci sarà la sua famiglia in prima fila a vederla giocare con Basketball Club Roma SPQR. Un buon moti

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