Niccolò Mannion, l'intervista: "Roma, ci amerai. Dobbiamo costruire la nostra storia"

A Phoenix, Arizona, dove è accanto alla sua compagna Olivia che sposerà il prossimo 31 luglio, Nico Mannion si racconta, pronto a sbarcare in quella città che gli scorre nel sangue. Perché il figlio di Pace ha radici a Roma, dove è nata mamma Gaia e dove lo aspetta, per tifare finalmente dal vivo per lui, nonna Patrizia.

Ci sarà la sua famiglia in prima fila a vederla giocare con Basketball Club Roma SPQR. Un buon moti