Serie B nazionale, alla Virtus Roma arriva anche Amato

Dopo essersi formato nel vivaio dell’Olimpia ha debuttato in A2 nel 2013/14 con lo Junior Casale Monferrato. Nel giugno 2015 ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico sempre con l’Olimpia Milano, club con cui ha esordito sia in Serie A che nelle competizioni europee, mettendo nella propria bacheca la vittoria della Coppa Italia. Tra il 2016 e il 2021 ha vestito le canottiere di piazze storiche come Pistoia Basket 2000, Vanoli Cremona, Scaligera Basket Verona, APU Udine e Pallacanestro Varese in Serie A, prima di trasferirsi nel dicembre 2021 alla Pallacanestro Nardò, dove si è reso protagonista di una stagione straordinaria chiusa come secondo miglior realizzatore italiano dell'intero campionato. Nell’estate del 2022 è arrivato il ritorno a casa con la firma per l'Urania Basket Milano, storica realtà del basket meneghino di cui è diventato capitano. Ora lo sbarco nella Capitale.

“Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte della Virtus GVM Roma 1960 - dice Amato - Arrivo in una società con una storia importante e in una piazza che vive la pallacanestro con grande passione. Ho trovato un progetto ambizioso e un gruppo con qualità e potenziale. Sappiamo che ci saranno aspettative importanti nei nostri confronti, ma questo deve rappresentare uno stimolo a lavorare ogni giorno con serietà, umiltà e grande senso di responsabilità. I risultati non si costruiscono con le parole, ma con il lavoro quotidiano, la capacità di restare uniti e di affrontare insieme anche i momenti più difficili della stagione. È lì che si vede il valore di una squadra. Ai nostri tifosi voglio dire che avremo bisogno del loro sostegno, soprattutto quando ci capiterà di dover affrontare delle difficoltà. Sentire il Palazzetto al nostro fianco farà la differenza e sono convinto che, tutti insieme, potremo costruire qualcosa di importante. Metterò a disposizione della squadra tutta la mia esperienza, cercando di trasmettere ogni giorno passione, professionalità e una mentalità orientata al lavoro. Darò il massimo, dentro e fuori dal campo, per aiutare la squadra e la società a esprimere il proprio potenziale, provare a raggiungere gli obiettivi prefissati e di rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Ed ecco le parole di coach Davide Villa: “Andrea è un ragazzo di cui conosco pregi e difetti, con cui ho condiviso momenti importanti. In serie B nazionale può essere un vero valore aggiunto per talento e mentalità. Ha poco da invidiare ai migliori italiani di A2. Ci può aiutare a creare vantaggi ed essere decisivo nelle fasi più importanti delle partite. È stata un’occasione importante di mercato che siamo stati bravi a fare nostra convincendolo della bontà del nostro così da farlo scendere di categoria. Sarà certamente un protagonista del prossimo campionato”.