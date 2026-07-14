Sassari, che colpo: Joonas Riismaa è un nuovo giocatore del Banco di Sardegna

SASSARI - Nuovo colpo di mercato per la Dinamo Sassari . Fresco di retrocessione in Serie A2 dopo 16 anni ai massimi livelli, in Italia e in Europa , il Banco di Sardegna ha ufficializzato l'ingaggio di Joonas Riismaa , ala estone di formazione italiana, classe 2002, reduce dall'esperienza in Serie A con la Bertram Derthona . Riismaa arriva in Sardegna dopo un'annata chiusa con la finale di Coppa Italia e la partecipazione ai playoff Scudetto . "Alto 196 centimetri, il giocatore ha costruito il proprio percorso in Italia dopo essere arrivato a 14 anni nel settore giovanile della Mens Sana Siena , proseguendo poi a Pistoia , dove ha completato la crescita fino all' esordio in Serie A2 . Nel corso della carriera - si legge nella nota ufficiale diramata dalla società sassarese - ha vestito anche le maglie di Brindisi e Cantù , contribuendo alla promozione dei brianzoli in Serie A nel 2025 . Parallelamente è diventato un punto fermo della Nazionale estone , con cui ha esordito nel 2022 partecipando anche all' ultimo Europeo ".

Sassari, senti Riismaa: "Voglio riportare la Dinamo in Serie A"

"Mi hanno convinto tante cose di questo progetto: Sassari è da sempre una grande piazza di basket, un campo difficile in cui giocare e una società di cui ho sempre sentito parlare molto bene. Anche il confronto con coach Luca Vitali è stato importante: mi ha spiegato con chiarezza la sua idea di pallacanestro e la visione che ha per questa squadra, e mi è piaciuta fin da subito", le prime parole del giocatore del Banco. "So bene quanto sia competitivo il campionato di Serie A2. Per vincerlo serviranno un gruppo unito, una mentalità solida e la capacità di restare compatti anche nei momenti più difficili. Nel corso della stagione arriveranno inevitabilmente anche delle sconfitte, ma dovremo essere bravi a non perdere mai di vista il nostro obiettivo. I miei obiettivi coincidono con quelli della squadra. Voglio mettere le mie qualità al servizio del gruppo, fare tutto ciò che servirà per aiutare la Dinamo e provare a conquistare la promozione. Credo che questa società meriti di tornare nel campionato di Serie A e farò tutto il possibile per contribuire a questo percorso".

Sassari, il ds Citrini: "Riismaa offre alla Dinamo tante soluzioni"

"Joonas rappresenta perfettamente il concetto di team player. È uno di quei giocatori capaci di incidere nell'economia della squadra molto più di quanto possano raccontare le statistiche", sottolinea il ds biancoblù Paolo Citrini ai canali ufficiali del club. "Nonostante la giovane età ha già maturato un'esperienza importante, sia in Serie A sia in Serie A2, e questo è un aspetto che abbiamo valutato con attenzione. È un giocatore estremamente versatile: può ricoprire tre ruoli, dal 2 al 4, ha un buon tiro da tre punti, difende con intensità, porta fisicità e ci offre tante soluzioni dal punto di vista tattico. Sono quei profili che aiutano a migliorare l'equilibrio della squadra e a valorizzare anche i compagni che hanno accanto. Lo ha dimostrato anche nell'ultima stagione a Tortona: quando la squadra ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni, è entrato stabilmente in quintetto per diverse settimane, dando un contributo prezioso ed equilibrando i vari quintetti. Siamo convinti che un giocatore con queste caratteristiche possa rivelarsi determinante anche in un campionato impegnativo come la Serie A2".

Riismaa nono colpo di mercato della Dinamo Sassari: coach Vitali può sorridere

L'ala piccola estone di formazione italiana è il nono tassello di un roster, quello della Dinamo Banco di Sardegna, ricco di talento, qualità e imprevedibilità. Con Kajami-Keane, Monaldi, Grande e Pisano (prodotto del vivaio biancoblù) - intercambiabili come play e guardie - e il pacchetto lunghi, formato da Brooks, Aromando, Nze e Nobili, ai quali andrà aggiunta la seconda ala piccola dopo Riismaa, i biancoblù di coach Luca Vitali diventano giocoforza una delle grandi favorite per la promozione in Serie A.