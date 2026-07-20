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Polonara, la nuova vita dopo la leucemia: superato il corso da allenatore
L'ex giocatore resta nel mondo del basket con un nuovo ruolo: "Mi sento vicino a Pozzecco"
Achille Polonara sarà ancora protagonista nel mondo del basket ma lo farà da un angolatura diversa. Dopo aver sconfitto la leucemia ed aver abbandonato la pallacanestro giocata, ha sostenuto il corso da allenatore, venendo promosso. "Mi sento vicino, come mentalità, a Pozzecco anche se delle volte esagera" aveva dichiarato in passato, prefiggendosi l’obiettivo di andare in panchina. Sogno, per Polonara, pronto ora ad avverarsi.
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