Polonara riparte da Avellino: Achille è il nuovo assistant coach dell'Halley Campania

AVELLINO - Riparte dalla panchina l'avventura di Achille Polonara nella pallacanestro. Dopo aver annunciato il ritiro dal basket giocato a inizio maggio, il 34enne marchigiano entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Gennaro Di Carlo alla Halley Campania Avellino Basket , in Serie A2 . "Prima di tutto ci tengo a ringraziare la società per avermi offerto questa enorme opportunità - le parole dell'ex ala grande che, giovedì scorso (16 luglio), ha ottenuto la tessera di allenatore con la qualifica di allenatore nazionale - Non vedo l'ora di iniziare, la squadra ha preso forma, manca soltanto un giocatore per completare l'organico. Personalmente sono davvero molto carico e felice di poter iniziare questa nuova esperienza e di collaborare con coach Di Carlo e gli altri tecnici dello staff".

Avellino, Lombardi e Nevola accolgono Polonara

"Alla prima esperienza da assistant coach siamo felici che vesta i colori biancoverdi e certi che questo possa essere l'inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da iniziare a costruire e vivere insieme". Così il presiente biancoverde Giuseppe Lombardi accoglie Polonara ad Avellino mentre il general manager, Antonello Nevola, rivela: "Achille aveva il forte desiderio di iniziare una nuova esperienza nel mondo del basket e non appena si è aperta questa opportunità, siamo stati felici di coglierla insieme".

Polonara riparte dalla panchina dopo i trionfi sul parquet

Achille, al momento del ritiro, era fermo da quasi un anno, dopo che nello scorso giugno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. Nell'autunno 2023 si era invece sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare, tornando in campo due mesi dopo. Nella sua carriera l'ex lungo marchigiano ha indossato le canotte, fra le altre, di Varese, Reggio Emilia, Sassari, Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris e Virtus Bologna prima di tornare alla Dinamo ma senza mai scendere in campo. Nel suo palmares uno scudetto, un campionato turco, uno spagnolo, uno lituano e la Fiba Europe Cup conquistata durante il suo primo passaggio a Sassari nel 2019, con Gianmarco Pozzecco in panchina.