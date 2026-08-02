All Star 3x3 campione d’Italia: il progetto romano conquista lo scudetto 

All Star 3x3 è campione d’Italia. La formazione romana composta da Federico Frisari, Andrea Valentini, Mikah Blackwell ed Elia Morandotti ha conquistato il titolo italiano Open maschile alle Finals nazionali disputate a Riccione, appuntamento conclusivo del circuito italiano di pallacanestro 3x3.

Per All Star si tratta del secondo titolo italiano della propria storia, dopo quello conquistato nel 2023. Un risultato che conferma il progetto romano tra le principali realtà nazionali della disciplina e premia un percorso costruito con continuità negli ultimi anni.

Lo scudetto rappresenta il punto più alto di una stagione particolarmente importante, iniziata con la vittoria dell’Opening Tournament di Alba. Quel successo aveva permesso ad All Star di qualificarsi per il FIBA 3x3 World Tour di Amsterdam, dove la squadra ha avuto la possibilità di confrontarsi con alcune delle migliori formazioni internazionali e di rappresentare Roma sul palcoscenico mondiale del 3x3.

Dopo l’esperienza di Amsterdam, il percorso è proseguito attraverso le principali tappe del circuito italiano, fino alle Finals di Riccione e alla conquista del titolo nazionale.

Il successo premia il valore dei quattro giocatori e il lavoro svolto durante tutta la stagione. Federico Frisari, capitano e punto di riferimento storico del gruppo, e Andrea Valentini erano già stati protagonisti dello scudetto del 2023. Per Mikah Blackwell ed Elia Morandotti si tratta invece del primo titolo italiano conquistato con All Star.

Negli anni All Star è cresciuto fino a diventare qualcosa di più di una singola squadra. Nato sui playground della Capitale, il progetto ha sviluppato una propria identità legata a Roma, alla cultura del basket di strada e alla volontà di contribuire alla crescita del movimento 3x3.

Accanto all’attività agonistica della squadra Open maschile, sono stati sviluppati progetti rivolti ai giovani e al movimento femminile, oltre all’organizzazione dell’All Star Colosseum, evento che rappresenta la casa del progetto e un punto di incontro per giocatori, appassionati e comunità cestistica romana.

La stagione è stata raccontata attraverso “Follow the Star”, un viaggio sportivo e umano nato per mostrare non soltanto le partite e i risultati, ma anche i sacrifici, i trasferimenti, le emozioni e tutto ciò che accompagna una squadra durante un’intera estate di 3x3.

Il titolo conquistato a Riccione non rappresenta quindi soltanto una vittoria sportiva, ma il riconoscimento di un percorso partito dai campi di Roma e arrivato fino ai principali palcoscenici nazionali e internazionali. All Star torna così sul tetto d’Italia e aggiunge un nuovo capitolo alla propria storia: un progetto romano, due volte campione d’Italia, capace di portare la propria identità dai playground della Capitale fino al World Tour.