Virtus GVM Roma 1960, ingaggiato il ceco Jelinek per completare la squadra

Cresciuto nel settore giovanile del BBK Brno, nel 2007 si trasferisce in Spagna per firmare con lo Joventut Badalona. Nell'estate del 2012 passa al club turco dell’Olin Edirne, per poi tornare in Spagna nel gennaio successivo con la maglia del Caja Laboral, dove rimane fino al luglio 2014. Segue l'esperienza con i russi del Krasnye Krylia e, a gennaio 2015, il trasferimento all'Uşak Sportif (Turchia) per la seconda parte di stagione.

Dopo l’ottima annata 2015-16 in Polonia con l'Anwil Włocławek, nel 2016 torna nuovamente in Spagna legandosi al MoraBanc Andorra in Liga ACB. Nel luglio 2022 firma con l'UCAM Murcia, disputando sia la Liga ACB che la Basketball Champions League. Tra le sue ultime esperienze figurano il Real Betis e il ritorno in patria per vestire di nuovo la canotta di Brno. Vanta inoltre una solida carriera con la Nazionale ceca, con cui ha disputato i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e tre edizioni dei Campionati Europei (2013, 2015, 2022).

Le prime parole di David Jelínek: "Sono davvero felice ed entusiasta di sposare il progetto della Virtus GVM Roma 1960. Arrivo in una piazza storica, calda e ricca di fascino. Arrivo con tanta motivazione e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio del gruppo. Non vedo l'ora di iniziare, di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff per intraprendere un percorso che, spero, possa regalarci grandi soddisfazioni".

Il commento di coach Davide Villa: "Jelínek è stato l’acquisto su cui abbiamo investito maggiore tempo per identificare il profilo più funzionale alla squadra che, insieme ad Ivan Belletti, abbiamo costruito tra conferme e nuovi arrivati. Il mercato dei comunitari è diverso da quello degli italiani e per questo abbiamo valutato ogni opzione con la massima attenzione, senza farci prendere dall’ansia di chiudere subito. David ha esattamente le caratteristiche che cercavamo: i comunitari più giovani spesso attendono una chiamata da campionati di livello superiore, mentre lui garantisce una storia solida, tanta esperienza in club blasonati e una cultura del lavoro assoluta. È un giocatore integro, in grado di fare la differenza sia attaccando da tre punti che andando al ferro con entrambe le mani. Ha già vinto in carriera e possiede la personalità ideale per calarsi al meglio nel nostro gruppo”.