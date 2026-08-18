Basket, Donnie Nelson sceglie Alessandro Magro e Sergio Scariolo per la Roma SPQR
Era nell'aria da tempo, è arrivata l'ufficialità: Alessandro Magro sarà capo allenatore della prima squadra di Roma SPQR, mentre Sergio Scariolo sarà inserito nell'organigramma come special advisor for basketball strategy, come annunciato dalla nuova realtà cestistica della Capitale, che nella stagione 2026/27 prenderà parte a Serie A ed EuroCup. Per Magro "entrare a far parte di un progetto che nasce con questa visione e in una città come Roma rappresenta una grande responsabilità e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità . Partiamo con entusiasmo e con la consapevolezza che ci sarà molto lavoro da fare." Poi sulle aspettative: " Il nostro primo obiettivo sarà costruire fin dal raduno una squadra con identità , cultura del lavoro e senso di appartenenza, capace di rappresentare al meglio questo Club e questa città ". Ruolo da consulente invece per Scariolo. Il tecnico italiano, reduce dall'esperienza al Real Madrid, conclusasi con la sconfitta in finale di Eurolega costituirà un elemento fondamentale per la costruzione e visione del club nel futuro. Altri volti nuovi in casa SPQR saranno Edoardo Casalone
Le parole dell'ex Real sul nuovo ruolo nella Capitale
Il padrino del basket europeo "contribuirà al progetto attraverso un'attività di consulenza e indirizzo nell'ambito delle strategie di sviluppo sportivo e tecnico", come si legge nel comunicato. L'asso bresciano si è espresso in merito al nuovo incarico: "Sono felice di poter contribuire a un progetto che guarda non soltanto alla squadra, ma allo sviluppo di una cultura cestistica più ampia - ha detto Scariolo -. Il mio ruolo sarà quello di mettere esperienza e competenze a disposizione di BC Roma, contribuendo alla riflessione sulle strategie di sviluppo tecnico, sulla crescita dei giovani e sulla costruzione di un modello sostenibile nel tempo". Gli altri volti nuovi sulla panchina SPQR saranno Edoardo Casalone come vice allenatore, e Stefan Ivanovic, figlio dell'ormai ex allenatore della Virtus Bologna.
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