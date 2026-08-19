Inizia l'avventura della nuova BC Roma: 13 convocati da Magro, Bonora nello staff tecnico

ROMA - Sta per prendere il via la stagione della BC Roma SPQR , la neonata squadra che ha ereditato posto in Serie A dalla Vanoli Cremona e che è stata creata da Donnie Nelson, Luka Doncic e Valerio Bianchini . A partire da domani (giovedì 20 agosto), infatti, la formazione guidata da coach Alessandro Magro si ritroverà presso il centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per iniziare la preparazione in vista della stagione 2026-27.

I 13 convocati della BC Roma per la preparazione estiva

La giornata rappresenterà il primo momento di lavoro sul campo della nuova società romana di basket. Sono tredici i convocati da Magro, tra i quali figurano Nico Mannion, Giovanni Emejuru e lo statunitense Trentyn Flowers, oltre a Corey Davis, Jesse Edwards, Michael Iuzzolino, Marco Simonovic, Andrea Mezzanotte, Arturs Strautiņs, Gerald Ayayi, Erik Stevenson, Paul Watson e Giannis Odzebe. Definito, poi, anche lo staff tecnico che affiancherà Magro; Edoardo Casalone sarà il vice mentre del gruppo di assistenti faranno parte Stefan Ivanovic, Davide Bonora ed Emanuele Di Paolantonio insieme ai preparatori atletici Richard Dalatri e Mattia Digno. Alcuni giocatori si aggregheranno al gruppo nei giorni successivi all'inizio del training camp, secondo il programma individuale degli arrivi.