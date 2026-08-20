Serie B Nazionale, la Virtus GVM Roma 1960 da oggi in ritiro a Castel del Piano

ROMA - Dopo i primi giorni di preparazione svolti nell’impianto dei Cavalieri di Colombo la Virtus GVM Roma 1960 ha caricato oggi i bagagli sul pullman, direzione Castel del Piano in provincia di Grosseto, dove soggiornerà fino al 27 agosto. Gli allenamenti si svolgeranno invece ad Arcidosso dove i ragazzi di coach Davide Villa lavoreranno con doppie sedute, replicando quanto già fatto dall’inizio della fase di precampionato. Sono tredici i giocatori a disposizione, i dieci senior che compongono la rosa a cui per l’occasione sono aggregati: Tommaso Koterba 2009, ala/pivot che disputerà il campionato under 19 gold; Flavio Talone 2010, playmaker che prenderà parte ai campionati under 17 d’eccellenza e under 19 gold e Roberto La Morticella, 2000, pivot. Il 27 agosto è prevista la prima amichevole con Rodriguez e compagni che saranno ospiti del Basket Terni, serie B interregionale con palla a due prevista per le ore 18:00. Poi il 29 agosto sfida al PalaLuiss contro gli universitari allenati da Alex Righetti, sempre con inizio alle ore 18:00. “Stiamo lavorando molto bene, con intensità e concentrazione. Nei primi giorni abbiamo privilegiato la parte atletica. Già da ieri pomeriggio abbiamo intensificato la parte con la palla iniziando ad aumentare i contatti. È un momento molto importante della stagione e qui in Toscana getteremo le basi per un percorso che dovrà vederci protagonisti” ha detto coach Davide Villa appena arrivato a Castel del Piano.

