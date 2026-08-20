BC Roma, via al raduno con coach Magro: "Ce la giochiamo con tutti"

La stagione della nuova BC Roma , società nata dal gruppo di soci il cui azionista di maggioranza è Donnie Nelson e tra i quali figura anche la stella Nba Luka Doncic, è ufficialmente iniziata con l'avvio del training camp al Cpo Giulio Onesti di Roma. La BC Roma SPQR ha ereditato posto in Serie A dalla Vanoli Cremona ed è stata affidata alla guida tecnica di coach Alessandro Magro . Proprio Magro, a margine del primo allenamento, ha detto: "Questa è una sfida stimolante in una città che non ha bisogno di presentazioni. L'obiettivo è creare un'identità di squadra e provare a competere con tutti. Questo può essere un club con ambizioni alte. Cercheremo di arrivare pronti, ma Roma non fu costruita in un giorno. Vogliamo creare un'identità basata sulla voglia di sacrificarsi, portando in scena una squadra che non molli mai".

Magro sulla BC Roma e sul derby

Magro ha anche sottolineato la volontà di "produrre una pallacanestro piacevole, una squadra che rappresenti la città e che il tifoso abbia piacere di venire a vedere. Roma è più grande di tutti noi, ci dovremo meritare il supporto". Mentre sul derby con la Maxima Roma ha ammesso che "il fatto che ci siano due realtà che contribuiscono alla crescita della città è un valore aggiunto. È uno stimolo rappresentare un progetto così ambizioso, sento forte il senso di responsabilità di dover dare indietro qualcosa a coloro che hanno puntato su di me".

Magro su Doncic

Infine un pensiero su Doncic, "che può dare il suo contributo", così come Bianchini e Scariolo; "poter attingere ai loro consigli - ha concluso Magro - è un privilegio e sarà prezioso costruire un percorso che vorremmo sia grande non solo per noi, ma per Roma".