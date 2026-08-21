BC Roma, Bianchini: "La capitale è una miniera e il derby è un fatto positivo"

"A Roma possiamo scavare in una miniera, trovando qualche pepita d'oro. Stiamo preparando un bellissimo programma per mettere dei presidi nella città, soprattutto nelle periferie". Lo ha detto il presidente onorario della BC Roma, Valerio Bianchini in un punto stampa a margine di un allenamento della squadra di Alessandro Magro al centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti. Poi rispondendo a chi chiede se la Capitale sia pronta per due squadre, alla luce anche della presenza della Maxima Roma, ha spiegato: "Questo lo verificheremo, ma Roma è abituata a due realtà: Roma e Lazio - ha detto in riferimento al derby calcistico cittadino -. Queste realtà che si sono contrapposte hanno infiammato l'intera città. La passione per il calcio si è raddoppiata, coinvolgendo tutti i quartieri. La co-presenza è un fatto positivo. Sono convinto che qualunque società farà la Nba Europe, l'altra farà magari l'Eurolega e resterà nella città aumentando la possibilità di diffondere il basket come secondo gioco dopo il calcio", ha aggiunto Bianchini.