BC Roma, Bianchini: "La capitale è una miniera e il derby è un fatto positivo"
"A Roma possiamo scavare in una miniera, trovando qualche pepita d'oro. Stiamo preparando un bellissimo programma per mettere dei presidi nella città, soprattutto nelle periferie". Lo ha detto il presidente onorario della BC Roma, Valerio Bianchini in un punto stampa a margine di un allenamento della squadra di Alessandro Magro al centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti. Poi rispondendo a chi chiede se la Capitale sia pronta per due squadre, alla luce anche della presenza della Maxima Roma, ha spiegato: "Questo lo verificheremo, ma Roma è abituata a due realtà: Roma e Lazio - ha detto in riferimento al derby calcistico cittadino -. Queste realtà che si sono contrapposte hanno infiammato l'intera città. La passione per il calcio si è raddoppiata, coinvolgendo tutti i quartieri. La co-presenza è un fatto positivo. Sono convinto che qualunque società farà la Nba Europe, l'altra farà magari l'Eurolega e resterà nella città aumentando la possibilità di diffondere il basket come secondo gioco dopo il calcio", ha aggiunto Bianchini.
Scariolo: "Siamo ancora un bebé che non sa camminare"
"Tutti vogliono competere ma i tempi non si saltano. Bisogna prima creare una struttura e una società. Per ora stiamo parlando di un bebè che non sta ancora camminando. Dobbiamo aspettare a confrontarci con realtà che hanno tanti anni di esperienza alle spalle. La fase più importante del lavoro è sul presente". Lo ha detto Sergio Scariolo, special advisor for basketball strategy della BC Roma, durante un punto stampa che si è svolto a margine di un allenamento al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. "La dimensione della città può diventare un grande vantaggio quando si consolida un progetto, ma all'inizio potrebbe essere anche un ostacolo aggiunto", ha spiegato Scariolo che spende belle parole per coach Alessandro Magro: "Ha l'esperienza e la capacità per essere allenatore a questo livello con uno staff che mi sembra eccellente sulla carta e che quando troverà armonia e fluidità di funzionamento sarà un valore aggiunto. Sono qui per dare una mano agli allenatori", ha aggiunto.
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