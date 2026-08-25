Serie B nazionale, la Virtus Roma lancia la campagna abbonamenti
La Virtus GVM Roma 1960 annuncia che mercoledì 26 agosto, alle ore 10 prenderà il via la Campagna Abbonamenti in vista della nuova stagione agonistica, con la sola possibilità di rinnovare i titoli sottoscritti nella scorsa stagione.
Da lunedì 31 alle ore 10:00 aprirà la vendita libera.
La sottoscrizione di un abbonamento garantisce il diritto di accesso alle 17 partite casalinghe della Virtus GVM Roma 1960 per la regular season del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.
Il claim scelto per accompagnare la campagna abbonamenti è chiaro:
"Torniamo grandi insieme. Una squadra, una città. Il tuo posto nella storia".
La Virtus GVM Roma 1960 intende così riaffermare la centralità del proprio pubblico, fondamentale punto di forza per affrontare con ambizione e determinazione le sfide del prossimo campionato.
Innovazione e Servizi: la Partnership con Vivaticket
La grande novità strutturale della stagione riguarda l'accordo di partnership siglato con Vivaticket, primario operatore in Italia nel settore del ticketing. La collaborazione garantirà a tutti i sostenitori un’esperienza d’acquisto moderna, fluida e sicura, consentendo di perfezionare la sottoscrizione dell'abbonamento e l'acquisto dei singoli tagliandi di gara.
La scelta di affidarsi ad un partner di caratura nazionale come Vivaticket si inserisce nel piano di professionalizzazione e digitalizzazione intrapreso dal club, volto ad azzerare le attese e a facilitare l'accesso degli spettatori all'impianto di gioco.
Modalità di Sottoscrizione Abbonamenti
Gli abbonamenti per la nuova stagione agonistica in forma digitale, ma anche in card fisica ritirabile al Palazzetto dello Sport alla prima giornata di campionato, sono sottoscrivibili attraverso i seguenti canali:
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Online: piattaforma digitale Vivaticket all'indirizzo www.vivaticket.com
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Punti Vendita Fisici: presso tutti i punti vendita della rete P.Stop di Roma distribuiti sul territorio cittadino
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Disabili e promo family: sottoscrivibili solo via mail a ticket@virtusroma1960.it
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Cambio posto: inviare mail a ticket@virtusroma1960.it
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Settore
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Tipo
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Prezzo
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Tribuna T Gold
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Intero
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250,00 €
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Intero Rinnovo
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185,00 €
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Ridotto 13-18 anni
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135,00 €
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Ridotto 13-18 anni Rinnovo
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101,00 €
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Tribuna T Silver
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Intero
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200,00 €
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Intero Rinnovo
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150,00 €
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Ridotto 13-18 anni
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100,00 €
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Ridotto 13-18 anni Rinnovo
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75,00 €
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Tribuna GVM
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Intero
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200,00 €
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Intero Rinnovo
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150,00 €
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Ridotto 13-18 anni
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100,00 €
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Ridotto 13-18 anni Rinnovo
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75,00 €
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Tribuna Virtus Popolare
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Intero
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150,00 €
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Intero Rinnovo
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75,00 €
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Tribuna F Gold
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Intero
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250,00 €
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Intero Rinnovo
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185,00 €
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Ridotto 13-18 anni
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135,00 €
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Ridotto 13-18 anni Rinnovo
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101,00 €
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Family Adulto + U18
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275,00 €
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Family Adulto + U18 Rinnovo
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220,00 €
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Tribuna F Silver
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Intero Rinnovo
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185,00 €
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Ridotto 13-18 anni Rinnovo
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90,00 €
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Family Adulto + U18
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220,00 €
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Family Adulto + U18 Rinnovo
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176,00 €
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