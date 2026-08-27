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Bc Roma, Watson e Stevenson si presentano: "Possiamo fare grandi cose"

I due statunitensi pronti a lasciare il segno nella capitale: "Pronti per il campionato e l'Eurocup"

3 min

Pubblicato il 27.08.2026, 11:43

bc roma

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Paul Watson ed Erik Stevenson hanno iniziato la loro avventura nella Bc Roma. I due statunitensi si sono presentati al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, confermando l'ambizione di mettersi in evidenza nel campionato di Serie A e in Eurocup. Due innesti di qualità per il club capitolino.

Watson, esperienza e motivazioni: "Sarò un insegnante"

Watson, classe 1994 e ala piccola con 46 presenze in Nba, si è messo in evidenza con i Toronto Raptors, segnando anche 30 punti con otto triple contro gli Orlando Magic nell'aprile 2021. "Roma mi è sembrata davvero bellissima. Non vedo l'ora di visitare altri luoghi, come il Colosseo, e conoscere meglio la cultura. Essere qui è un onore", ha dichiarato. Sarà chiamato a portare nella squadra esperienza e motivazioni: "Porto con me esperienza e una buona conoscenza del gioco. Ho già cominciato ad aiutarli a occupare le posizioni giuste e a rispondere alle loro domande. Una parte importante del mio ruolo sarà essere una sorta di insegnante, dentro o fuori dal campo".

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