Italia-Bosnia, qualificazioni Mondiali: orari e dove vedere la partita in tv e streaming

Torna la finestra nazionali per il nostro basket. Tra rivoluzioni di mercato e società neonate è tempo di qualificazioni ai Mondiali per gli Azzurri, che scenderanno in campo venerdi 28 agosto alle 20:00 contro la Bosnia Erzegovina all'SKPC Medjan di Tuzla, città situata a meno di 100 chilometri dal confine serbo. Per i ragazzi di coach Banchi si tratta di un match fondamentale in ottica girone, a solo un punto dietro la Turchia e con corazzate come Serbia e Lituania alle calcagne, quest'ultima battuta a Bologna lo scorso 5 luglio in rimonta firmata da uno scatenato Nico Mannion. Il confronto sarà però tutt'altro che semplice, trattandosi di una Nazionale coriacea e fisica che anche nella scorso appuntamento tra le due squadre ad Eurobasket 2025 aveva dimostrato di poter mettere in grande difficoltà l'Italia, salvo poi un allungo finale che portò il tabellino sul 95-79 finale in favore di Fontecchio e compagni. Questa volta però la nazionale bosniaca avrà a disposizione anche un secondo giocatore NBA. Infatti oltre a Jusuf Nurkic, centro che viaggia in doppia-doppia di media agli Utah Jazz, sarà in roster anche Luka Garza, lungo in forza ai Boston Celtics dove ha realizzato 8 punti di media nel 2026.