Italia-Bosnia con vista sui Mondiali: orario e dove vedere la partita in tv e streaming 

Oggi (venerdì 28 agosto) torna in campo la Nazionale italiana di basket. La selezione allenata da Luca Banchi scende in campo contro la Bosnia in una sfida valida per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027 . La gara si disputa allo SKPC Medjan di Tuzla, non lontano dal confine serbo. Gli azzurri arrivano al match da secondi nel girone, alle spalle della Turchia, e hanno bisogno di punti importanti per consolidare la propria posizione e avvicinarsi al pass per la rassegna iridata.

Italia, presente Fontecchio

Nel roster c’è di nuovo Simone Fontecchio, ala dei Miami Heat e già protagonista assoluto un anno fa a EuroBasket, quando l’Italia aveva sconfitto proprio la Bosnia 96-70 grazie a una sua prestazione da 39 punti. Accanto a lui torna anche il capitano Nicolò Melli, elemento chiave del gruppo. Di fronte gli azzurri troveranno una formazione solida e competitiva, guidata dal veterano Nba Jusuf Nurkic. Per i ragazzi di Banchi è il momento di fare sul serio e cercare il risultato in trasferta.

Italia-Bosnia, orario e dove seguirla in tv e streaming

La prima palla a due è prevista alle 20. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e sulla piattaforma NOW.