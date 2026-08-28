Qualificazioni Mondiali, Italia sconfitta di misura in Bosnia per 78-76

Non bastano Fontecchio e Mannion

Alla SKPC "Mejdan" di Tuzla, l'Italia soffre sin dalle prime battute la fisicità dei padroni di casa in attacco e non riesce a trovare continuità in fase offensiva, ritrovandosi a giocare una gara tutta d'inseguimento, pur riuscendo sempre a ricucire lo svantaggio. Fino all'ultimo quarto, quando l'ennesima rimonta non riesce fino in fondo con la vittoria che va alla Bosnia. Mvp l'inarrestabile Nurkic, con 25 punti e 14 rimbalzi. Fontecchio e Mannion i miglior realizzatori per gli Azzurri.

Italia, il calendario e le prossime sfide

L'occasione di reagire si presenterà già lunedì prossimo, 31 agosto, quando a Pesaro si presenterà la Serbia, con palla a due alle 19:30. Gli Azzurri sono inseriti nel Gruppo J di questa seconda fase di qualificazione e oltre a Bosnia e Serbia, incontreranno anche Turchia, Lituania e Islanda. Solo le prime tre classificate voleranno a Doha.