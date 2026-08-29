Serie B Nazionale, seconda amichevole per la Virtus Roma: battuta la Luiss Roma

Si è tenuto sabato pomeriggio il secondo scrimmage della Virtus GVM Roma 1960. Dopo il test con il Basket Terni, il gruppo guidato da coach Davide Villa ha battuto 75-76 la Luiss Roma (parziali 25-14, 13-15, 22-19, 15-28)

Con i carichi di lavoro ancora nelle gambe, il secondo test stagionale ha fornito allo staff nuove indicazioni positive sul percorso di crescita del gruppo, compiendo passi avanti rispetto alla prima uscita soprattutto sulle palle perse. Progressi anche nella gestione del possesso, con una crescente lucidità nella lettura delle diverse situazioni di gioco. Per questo secondo test coach Villa decide di affidarsi inizialmente al quintetto formato da: Amato, Chiera, Toscano, Pullazi e Piunti. Questi i punti: Amato 14, Chiera 5, Jelinek 12, Leggio 6, Bortolin 7, Visintin 4, Rodriguez 12, Toscano 5, Pullazi 7, Piunti 4

La prossima tappa di avvicinamento alla Supercoppa LNP sarà sabato 5 settembre al PalaSojourner contro la Real Sebastiani Rieti.

Il commento del capitano Yancarlos Rodriguez: “Siamo soddisfatti della prestazione, soprattutto considerando le intense settimane di lavoro affrontate durante il ritiro. È stata una partita dai due volti, ma nella seconda parte di gara siamo riusciti a far valere maggiormente la nostra esperienza e qualità, costruendo tiri aperti e dando maggiore fluidità e dinamismo all’attacco”.