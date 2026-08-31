Italia-Serbia qualificazioni Mondiali basket: orario e dove vederla in tv
Torna questa sera una delle grandi classiche del basket europeo. Italia e Serbia si ritrovano di fronte nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027, in una sfida che mette in palio punti pesanti per il cammino verso la rassegna iridata. Alla Vitifrigo Arena di Pesaro, l’Italbasket è chiamata soprattutto a una reazione dopo la brutta sconfitta incassata contro la Bosnia-Erzegovina. Gli azzurri cercano il riscatto davanti al proprio pubblico in un confronto di grande fascino e tradizione: in palio c’è il secondo posto nel Gruppo J, obiettivo importante per proseguire con maggiore fiducia il percorso di qualificazione.
Italia-Serbia di basket, orario del match
La sfida è in programma questa sera alla Vitifrigo Arena di Pesaro con inizio alle ore 19:30.
Italia-Serbia in tv: dove vederla
La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket (canale 205) per gli abbonati. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.
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