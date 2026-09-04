Serie B nazionale, Virtus GVM Roma 1960 terzo test prestagionale

Terzo test prestagionale per la Virtus GVM Roma 1960. Domani, sabato 5 settembre, i ragazzi di coach Davide Villa affronteranno la Real Sebastiani Rieti, formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie A2.

Palla a due fissata alle ore 18 al PalaSojourner di Rieti. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.

Nel percorso di preparazione alla Supercoppa LNP, la Virtus è attesa da un banco di prova di livello superiore. La compagine sabina, affidata in estate ad Andrea Fabrizi, si presenta alla nuova stagione con un roster profondamente rinnovato rispetto alla precedente annata. In cabina di regia l’esperienza di Matteo Imbrò è affiancata dalla solidità di Severini, Rota e Jerkovic, mentre non manca la freschezza di giovani interessanti come Sow e Deme. Sul perimetro spicca il talento offensivo della guardia statunitense Devonte Green, mentre sotto le plance Romello White garantisce capacità di incidere nel pitturato.