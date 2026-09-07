Mannion lancia la Bc Roma: "Un onore rappresentare la città. Siamo ambiziosi"

"La prima chiamata, quella con Donnie Nelson e Luka Doncic, è stata lunga. Ed era l'unica chiamata che mi serviva". Niccolò Mannion lancia la Bc Roma . Il play, arrivato nella capitale dopo l'esperienza all'Olimpia Milano, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto del nuovo club capitolino.

La scelta della Bc Roma e gli obiettivi

"Mi fido delle parole di Nelson e Donkic - ha ribadito - e del progetto. Abbiamo grandi ambizioni". Mannion arriva a Roma a 25 anni, dopo aver giocato in Nba (con i Golden State Warriors) ed aver lasciato il segno a Bologna e Milano. "Vogliamo coinvolgere la città .Giocare per una squadra così è sempre un onore, così come portarne lo stemma sul petto - ha aggiunto -. A maggior ragione se quello stemma è di Roma. Darò tutto me stesso dentro e fuori il campo".

Mannion lancia Emereju

Mannion ha poi parlato anche del compagno di squadra e di Nazionale Giovanni Emejuru. "E' un bravo ragazzo e lavora sodo. Ho visto fin dal primo giorno che ha fame e vuole crescere. Ora dobbiamo solo allenarci insieme, ma con lui c'è già una buona chimica, perchè abbiamo trascorso un mese insieme. E' bello che ci sia un nucleo di italiani: serve sempre, perchè saremo noi ad aiutare gli altri e a far capire loro il campionato e cosa aspettarsi".