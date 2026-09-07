Mondiali basket femminile, dove vedere Italia-Cina in tv e streaming

Dopo l'exploit che per poco non faceva cadere le presunte imbattibili dee della pallacanestro mondiale, ovvero il Team USA, l'Ital basket femminile del ct Andrea Capobianco torna in campo ai Mondiali di Berlino per giocarsi contro la Cina il secondo posto nel gruppo D, avendo messo in cassaforte il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Italia-Cina vale il secondo posto

No pressure, nessuna pressione perché la qualificazione è già assicurata. Stesso discorso anche per la Cina del colosso Ziyu Zhang (223 centimetri), battuta molto più nettamente dagli Stati Uniti (differenza di 33 punti) ma vittoriosa contro la Cechia 74-70. C'è però da assegnare il secondo posto nel girone e decretare chi tra Italia e Cina passerà alle spalle degli USA e chi invece andrà avanti da terza, per questo il match di oggi (lunedì 7 settembre) è tutto da seguire.

Dove vedere Italia-Cina in tv

La sfida per il secondo posto tra Italia e Cina è in programma alle 20.45 e verrà trasmessa in diretta televisiva sulla Rai e su Sky, in streaming invece su Rai Play, Now e Dazn.