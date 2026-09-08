Totti: "Per il centenario della Roma farò qualcosa con i tifosi". Il progetto top secret e tutte le sue parole

Roma, alle sue spalle, nel suo abito migliore. L'altare della patria, il cielo limpido, il sole. E poi lui, Francesco Totti, che di Roma è simbolo e icona. Mezzo secolo, il 27 settembre. Una nuova avventura come advisor della Maxima Roma. No calcio, ma basket. Eppure il pallone, quello che rotola, è sempre lì. La Roma è sempre lì, con lui. Non come dirigente, ma come tifoso. Che poi, in fondo, è quello che conta.

Andiamo con ordine. Francesco Totti ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della Maxima Roma, nella sede dell’Associazione Civita di piazza Venezia. Con lui alcuni giocatori e il presidente Paul Matiasic. Tra zona mista e conferenza ufficiale, Totti ha ovviamente parlato del nuovo progetto che lo ha convinto subito: "Mi ha entusiasmato. Mi ha coinvolto e il presidente, fin dal primo momento, è stato molto chiaro. Sono contento perché per me lo sport è tutto. Il basket mi è sempre piaciuto, così come l’NBA, e quindi è qualcosa che mi intriga. Cercherò di migliorare e di capire tante cose che fino a oggi non conoscevo. Accantonare la Roma? No, mai, è la mia seconda pelle".

Totti e le parole sulla Roma e Gasperini: quando ci sarà la cena

Pantalone scuro, maglietta bianca e giacca scura, abbronzato, Totti è apparso sereno. Mentre la compagna, Noemi Bocchi, ha iniziato gli allenamenti in palestra per Ballando con le stelle, lui si dedica a questa nuova esperienza con l'entusiasmo di chi sa di essere voluto, supportato e non sopportato. Impossibile, però, non parlare di Roma: "Siamo partiti bene. Roma e Inter sono le due squadre candidate allo Scudetto, ma conosciamo la scaramanzia dei romani. Non diciamo niente e aspettiamo l’andamento del campionato. Scegliere questa avventura non è una ripicca nei confronti della Roma, io sono contento e fiducioso speriamo di continuare così. La squadra è più competitiva, più vogliosa. I giocatori e l'allenatore si conoscono ancora di più. Siamo alla terza giornata, manca ancora tantissimo. Quando si arriva alla 20esima giornata si riesce a capire qualcosa in più. L'incarico in FIGC? Abbiamo solo parlato, non c'è stato nessun incarico". Sulla cena con Gasperini Totti ha poi aggiunto: "Ci andrò quando non ci sarà la Champions".

Centenario Roma: ci sarà Totti? La sua risposta

Quella con Gasperini sarà una cena a titolo privato, personale. L'accordo che sembrava ad un passo per il centenario con il club giallorosso, con bozze di mail di accordo già inviate, ad ora è un ricordo. Pure abbastanza lontano: "Non so cosa succederà, ho un contratto di tre anni con la Maxima. Il centenario lo passerò con i miei tifosi, con la mia gente. Non c'è nessuna polemica con la società. Il centenario è di tutti e io sono romanista. Ho trascorso con loro un quarto di secolo e sono romanista. Penso ai miei tifosi, questa è la cosa principale come loro hanno sempre pensato a me, quello che mi hanno dato non me lo ha mai dato nessuno".