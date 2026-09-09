Bc Roma, la leggenda Chris Mullin entra nel bord insieme a Bryan Colangelo  

Dall' Nba alla BC Roma . Il club romano ha annunciato l'ingresso nell'advisory board della società del due volte Nba Executive of The Year, Bryan Colangelo , e dell'olimpioninco americano e membro dello storico 'Dream Team' di Barcellona '92, Chris Mullin. L'Advisory Board fornirà consulenza strategica alla leadership del club in ambiti quali la costruzione del roster, l'individuazione dei talenti, lo sviluppo organizzativo e la filosofia tecnica, mettendo a disposizione un patrimonio di esperienze maturate in Nba e nel basket internazionale.

Bc Roma, dentro al progetto Mullin e Colangelo

"Il basket mi ha dato tantissimo nel corso della mia vita e l'opportunità di far parte di un nuovo progetto come BC Roma è davvero entusiasmante - le parole di Mullin -. In Italia c'è una grande cultura cestistica e una passione autentica per questo sport, e Roma è un luogo straordinario in cui costruire qualcosa di speciale". Poi le dichiarazioni di Colangelo: "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di un gruppo di professionisti del basket così esperto e prestigioso. Con la stagione ormai alle porte e il basket europeo in una fase di profonda evoluzione, credo davvero che ci sia un'opportunità unica per costruire qui qualcosa di importante e duraturo, di cui gli appassionati di basket di Roma e di tutta Europa possano essere orgogliosi". Infine le parole del general partner di BC Roma, Donnie Nelson: "Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata quella di costruire a Roma un progetto cestistico capace di unire un forte legame con la città all'esperienza e alle idee maturate ai massimi livelli di questo sport. Bryan e Chris portano con sé una straordinaria conoscenza del basket, oltre a esperienza e visione".