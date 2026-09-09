L'Italia sfiora l'impresa, ma saluta i Mondiali di basket femminile: l'Australia vola ai quarti 

BERLINO (GERMANIA) - L'Italia saluta il Mondiale femminile. Le azzurre di Capobianco sono state sconfitte dall'Australia, nella sfida spareggio che metteva in palio un posto nei quarti di finale del torneo. A passare il turno sono le australiane , che si impongono con il punteggio di 83-81. L'Italia esce tra gli applausi e con rammarico: dopo essere state sotto 26 punti, Verona e compagne sono protagoniste di un ultimo quarto eccezionale. Nel finale errore decisivo di Francesca Pasa, che manda sul ferro il pallne del pareggio.

Italia penalizzata da un calendario sfortunato

Il ko con l'Australia sancisce l'eliminazione delle azzurre, costrette a fare i conti con un calendario decisamente sfortunato. Le ragazze guidate da Capobianco hanno infatti affrontato Stati Uniti (numero uno del ranking Fiba), Cina (numero 4) e Australia (numero 3). Un percorso arduo, che ha portato all'eliminazione.

L'Australia domina i primi tre quarti

L'Australia, trascinata da Borlase e Talbot, è stata protagonista di un eccezionale primo quarto, chiuso con tredici punti di vantaggio (26-13). Più equilibrata la seconda frazione, nella quale l'Italia ha migliorato decisamente la precisione sotto canestro, mettendo a segno 20 punti (contro i 22 delle australiane). La ripresa inizia con un mini break (8-3) delle australiane, che allungano il vantaggio (+20). Quando la gara sembrava ormai decisa, le azzurre (trascinate da Verona e Andre) ritrovano slancio e precisione e all'inizio del quarto e ultimo quarto, sono protagoniste di uno straordinario recupero: grazie ad un parziale di 23-8, l'Italia accorcia a -5 (72-77), a 3'13" dalla sirena e ottiene un incredibile pareggio a 1'09" dalla fine con un'incredibile tripla di Verona (77-77).

Italia ad un passo da una clamorosa rimonta

L'Australia sbaglia un tiro da tre, Verona forza un'entrata solitaria e fallisce il colpo del sorpasso. Aokuso riporta avanti l'Australia (77-79) a 24" dalla fine, ma l'Italia, con un nuovo possesso, tenta il recupero: il tentativo di Zandalasini colpisce però per tre volte il ferro. Le azzurre fermano il cronometro con un fallo e mandano in lunetta Wilson, che fa due su due (77-81). Blasigh segna una tripla da quasi nove metri e riporta le azzurre a meno 1 (80-81), a 4" dalla fine. Ancora un fallo immediato riporta Borlase in lunetta: l'australiana sbaglia il primo tiro e mette a segno il secondo, portando il punteggio sull'83-81, ma regalando l'ultimo possesso all'Italia: Francesca Pasa si mette in proprio e con una bella progressione solitaria va ad appoggiare a canestro da due passi: ma il suo tentativo rimbalza sul ferro e si perde sul fondo. E' l'ultima emozione di una sfida infinita, che vede l'Italia uscire a testa alta, ma con enorme raamarico dal Mondiale.