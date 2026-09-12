Virtus GVM Roma 1960, a Ferentino ultima amichevole contro PSA Napoli EST prima della Supercoppa
Si chiude la preseason della Virtus GVM Roma 1960 con il match disputato contro la PSA Napoli Est. In un match a quarti azzerati, i capitolini, seppur apparsi un po’ appesantiti per i carichi di lavoro, hanno accumulato minuti in vista del primo impegno ufficiale: la Supercoppa LNP di Ravenna, che li vedrà sfidare il 19 settembre la semifinale contro gli Herons Montecatini alle 21.15.
Al Pala Ponte Grande di Ferentino, coach Davide Villa sceglie inizialmente il quintetto composto da: Visintin, Chiera, Jelinek, Leggio e Bortolin. Assenti dalla gara gli infortunati Daniele Toscano e Andrea Amato.
Dopo la palla a due vinta dalla Virtus Roma, i primi punti romani li metti Jelinek con un tiro da tre. I ritmi della prima frazione sono piuttosto compassati, con entrambe le squadre che faticano a trovare continuità offensiva a difese schierate. A 5’31” dalla prima sirena il tabellone recita 4-3 in favore della PSA Napoli Est. Al rientro dal time-out chiamato da coach Villa, i campani cambiano passo e piazzano il primo vero strappo della gara. Napoli costruisce un parziale di 12-0, trovando con continuità il bersaglio dalla lunga distanza e riuscendo a correre efficacemente in campo aperto, fino a portarsi sul 15-3 a 2’26” dal termine del quarto. Nel finale la Virtus prova a scuotersi, alzando l’intensità e riducendo parte dello svantaggio. La frazione si chiude sul punteggio di 17-10 per la PSA Napoli Est.
Rodriguez apre subito la seconda frazione con un parziale di 6-0, facendo alzare la pressione e intensità difensiva. I punti offensivi di Pullazi estendono il parziale sul 2-11 Virtus a 6’40’’ dal termine. Le triple di Lucarelli e Galassi, insieme alla penetrazione di Bonacini, producono un contro parziale di 8-0, costringendo Villa al time-out sul punteggio di 10-12 per i capitolini a 3’40’’ dal termine del quarto. La seconda frazione si chiude con la penetrazione di Galassi, sul 19-18 PSA Napoli Est.
Alla ripresa dall’intervallo, la difesa della Virtus sale di tono, costringendo Napoli al primo canestro realizzato solo a 5’22’’ dal termine. I ragazzi di coach Villa piazzano un parziale di 8-0, nonostante diversi tiri aperti sbagliati. I campani riescono a rimanere attaccati grazie alle iniziative di Teravovic e l’ex di giornata Lenti, riportando il quarto in parità sul 10-10 a 2’30’’ dal termine. Entrambe le squadre negli ultimi due minuti di quarto sfruttano bene i bonus con diversi giri in lunetta, chiudendo la terza frazione 17-18 a favore della Virtus GVM Roma 1960.
È la PSA Napoli Est a partire forte ad inizio ultima frazione, con un parziale di 9-0 nei primi due minuti di gioco, provando a indirizzare il quarto. A ricucire lo strappo ci pensano le iniziative di Rodriguez e la tripla di Visintin, riportando la Virtus a +1, sul 11-12 a 4’56’’ dal termine del quarto. Al rientro dal time-out chiamato da coach Gandini il parziale Virtus si estende sull’11-1. A interromperlo è Lucarelli, che dai 6.75 firma il 15-15 a 2’07’’ dal termine. I due liberi di Rodriguez e la tripla di Jelinek portano la Virtus sul +5 a 40’’ dal termine. Il quarto si chiude con i due punti di Almansi e lo sfondamento difensivo subito da Bonacini, terminando con il punteggio di 17-20.
Parziali: 1Q: 17-10, 2Q:19-18, 3Q:17-18, 4Q:17-20
Tabellini: Chiera 8, Piunti 3, Jelinek 16, Leggio 2, Rodriguez 22, Visintin 9, Talone ne, Pullazi 6, Bortolin 2.
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