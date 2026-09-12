Virtus GVM Roma 1960, a Ferentino ultima amichevole contro PSA Napoli EST prima della Supercoppa

Al Pala Ponte Grande di Ferentino, coach Davide Villa sceglie inizialmente il quintetto composto da: Visintin, Chiera, Jelinek, Leggio e Bortolin. Assenti dalla gara gli infortunati Daniele Toscano e Andrea Amato.

Dopo la palla a due vinta dalla Virtus Roma, i primi punti romani li metti Jelinek con un tiro da tre. I ritmi della prima frazione sono piuttosto compassati, con entrambe le squadre che faticano a trovare continuità offensiva a difese schierate. A 5’31” dalla prima sirena il tabellone recita 4-3 in favore della PSA Napoli Est. Al rientro dal time-out chiamato da coach Villa, i campani cambiano passo e piazzano il primo vero strappo della gara. Napoli costruisce un parziale di 12-0, trovando con continuità il bersaglio dalla lunga distanza e riuscendo a correre efficacemente in campo aperto, fino a portarsi sul 15-3 a 2’26” dal termine del quarto. Nel finale la Virtus prova a scuotersi, alzando l’intensità e riducendo parte dello svantaggio. La frazione si chiude sul punteggio di 17-10 per la PSA Napoli Est.

Rodriguez apre subito la seconda frazione con un parziale di 6-0, facendo alzare la pressione e intensità difensiva. I punti offensivi di Pullazi estendono il parziale sul 2-11 Virtus a 6’40’’ dal termine. Le triple di Lucarelli e Galassi, insieme alla penetrazione di Bonacini, producono un contro parziale di 8-0, costringendo Villa al time-out sul punteggio di 10-12 per i capitolini a 3’40’’ dal termine del quarto. La seconda frazione si chiude con la penetrazione di Galassi, sul 19-18 PSA Napoli Est.

Alla ripresa dall’intervallo, la difesa della Virtus sale di tono, costringendo Napoli al primo canestro realizzato solo a 5’22’’ dal termine. I ragazzi di coach Villa piazzano un parziale di 8-0, nonostante diversi tiri aperti sbagliati. I campani riescono a rimanere attaccati grazie alle iniziative di Teravovic e l’ex di giornata Lenti, riportando il quarto in parità sul 10-10 a 2’30’’ dal termine. Entrambe le squadre negli ultimi due minuti di quarto sfruttano bene i bonus con diversi giri in lunetta, chiudendo la terza frazione 17-18 a favore della Virtus GVM Roma 1960.

È la PSA Napoli Est a partire forte ad inizio ultima frazione, con un parziale di 9-0 nei primi due minuti di gioco, provando a indirizzare il quarto. A ricucire lo strappo ci pensano le iniziative di Rodriguez e la tripla di Visintin, riportando la Virtus a +1, sul 11-12 a 4’56’’ dal termine del quarto. Al rientro dal time-out chiamato da coach Gandini il parziale Virtus si estende sull’11-1. A interromperlo è Lucarelli, che dai 6.75 firma il 15-15 a 2’07’’ dal termine. I due liberi di Rodriguez e la tripla di Jelinek portano la Virtus sul +5 a 40’’ dal termine. Il quarto si chiude con i due punti di Almansi e lo sfondamento difensivo subito da Bonacini, terminando con il punteggio di 17-20.

Parziali: 1Q: 17-10, 2Q:19-18, 3Q:17-18, 4Q:17-20

Tabellini: Chiera 8, Piunti 3, Jelinek 16, Leggio 2, Rodriguez 22, Visintin 9, Talone ne, Pullazi 6, Bortolin 2.