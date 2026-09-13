Virtus Bologna, Costa Crociere è il nuovo main sponsor: siglato l'accordo 

Costa Crociere, compagnia italiana di crociere con sede a Genova, è il nuovo Title Sponsor e Main Sponsor della Prima Squadra della Virtus Pallacanestro Bologna per la stagione 2026/27. L’accordo lega il marchio Costa a una delle società sportive più titolate e seguite del panorama italiano e sarà valido per l’intera stagione, nella quale il nome Costa affiancherà la Virtus nel Campionato di Lega Basket Serie A (LBA). La partnership e la nuova maglia da gioco sono state presentate ufficialmente domenica 13 settembre a bordo di Costa Pacifica, ormeggiata a Savona, home port di Costa Crociere. La scelta della nave come palcoscenico dell’annuncio unisce simbolicamente due eccellenze italiane — il mondo delle crociere e quello del grande basket — e inaugura idealmente una stagione costruita sulla condivisione di valori, ambizioni e visione.

La collaborazione tra Costa Crociere e Virtus Pallacanestro Bologna nasce da una logica semplice e concreta: costruire un progetto capace di valorizzare la forza di due realtà italiane con identità diverse ma complementari, entrambe radicate nei rispettivi mondi e capaci di parlare a pubblici ampi e trasversali. Per Costa significa rafforzare la propria presenza in un territorio strategico come Bologna, l’Emilia-Romagna e il Nord Italia; per la Virtus, aprire la nuova stagione insieme a un brand italiano dalla forte vocazione internazionale, in grado di accompagnare il club in un percorso di visibilità e attivazione che va oltre il campo da gioco.

"Con Virtus Pallacanestro Bologna nasce una partnership fra due realtà che hanno molto in comune: la stessa ambizione di stare ai vertici, la stessa capacità di trasformare una serata o un viaggio in un'emozione che resta, due storie importanti che guardano al futuro. Siamo al fianco della Virtus nella stagione del centenario e dell'apertura della nuova casa, con la voglia di lavorare insieme su progetti capaci di unire due eccellenze italiane riconosciute in Europa e nel mondo." – ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere. La partnership andrà infatti oltre la presenza del marchio Costa sulla maglia e negli spazi dell’arena, prendendo vita lungo tutta la stagione attraverso iniziative pensate per unire il mondo del mare a quello del parquet. I giocatori della Virtus saranno protagonisti di esperienze a bordo delle navi Costa, mentre sul territorio bolognese, ligure e nazionale prenderanno forma appuntamenti, attività ed eventi dedicati ai tifosi e alle comunità locali. Un percorso condiviso che accompagnerà anche il centenario della Virtus Bologna, con momenti speciali e iniziative esclusive pensate per valorizzare al massimo la collaborazione e trasformarla in un’esperienza viva, capace di generare nuove occasioni di incontro tra brand, squadra, tifosi e territori.

Così Massimo Zanetti, Presidente di Virtus: "Voglio esprimere a Costa Crociere tutta la mia gratitudine per avere accettato la proposta di legare il suo marchio storico a quello, altrettanto storico, di Virtus Pallacanestro, che ho l'onore di presiedere. Il viaggio che incomincia oggi è quello classico dello sport, impegno, sudore, professionalità per raggiungere i propri obiettivi. Se trasformeremo il viaggio in crociera vorrà dire che abbiamo aggiunto bellezza e successo. Il marchio Costa è un grande valore aggiunto non solo per il mio club, Bologna e il basket, ma tutto lo sport italiano. Insieme potremo fare grandi cose".