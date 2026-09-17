Basket, al via la Supercoppa di Eurolega: ad Abu Dhabi la prima storica edizione
La nuova Eurolega inaugura ufficialmente la nuova stagione introducendo un trofeo inedito nel proprio calendario. Il torneo, approvato ufficialmente dall'assemblea dei club azionisti, ha come obiettivo quello di allargare i confini della competizione verso il Medio Oriente, si svolgerà all'Etihad Arena di Abu Dhabi tra venerdì 18 e sabato 19 settembre. A contendersi il primo trofeo dell'anno saranno Fenerbahce, Olympiacos, Real Madrid e l'ospitante Dubai.
Formula e programma: Final Four nel Golfo a caccia della coppa
Nella giornata inaugurale si giocheranno le due semifinali, mentre il giorno successivo andranno in scena le due finali, quella per il terzo posto e la finalissima per aggiudicarsi la coppa. Venerdì 18 settembre alle 16:00 i campioni d'Europa dell'Olympiacos se la vedranno contro il Fenerbahce del nostro Niccolò Melli, mentre alle 19:00 Dubai affronterà l'altra finalista della scorsa stagione, vale a dire il Real Madrid. Il 19 appuntamento nuovamente alle 16:00 per la finale terzo-quarto posto e alle 19:00 il gran finale. Sarà possibile seguire in tv l'evento su Sky e in streaming su Now.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS