Basket, al via la Supercoppa di Eurolega: ad Abu Dhabi la prima storica edizione

La nuova Eurolega inaugura ufficialmente la nuova stagione introducendo un trofeo inedito nel proprio calendario. Il torneo, approvato ufficialmente dall'assemblea dei club azionisti, ha come obiettivo quello di allargare i confini della competizione verso il Medio Oriente, si svolgerà all'Etihad Arena di Abu Dhabi tra venerdì 18 e sabato 19 settembre. A contendersi il primo trofeo dell'anno saranno Fenerbahce, Olympiacos, Real Madrid e l'ospitante Dubai.