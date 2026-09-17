Supercoppa LBA 2026, alla Nova Arena di Tortona si assegna il primo trofeo stagionale

Il grande basket italiano riaccende i motori con la Supercoppa LBA 2026, l'ormai consueto appuntamento che inaugura la stagione. Quattro squadre che in due giorni si contenderanno il primo trofeo della stagione. La cornice dell'evento sarà la nuovissima Nova Arena di Tortona, campo dei padroni di casa della Bertram che apriranno le danze affrontando la Reyer Venezia. A seguire, il piatto forte della prima serata: derby d'Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, subito faccia a faccia per un posto nell'atto conclusivo. Per utte le contendendi sarà il primo vero e proprio banco di prova per testare la condizione e i nuovi innesti prima della partenza del campionato. Nel frattempo, però, c'è un trofeo da giocarsi.