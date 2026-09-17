Supercoppa LBA 2026, alla Nova Arena di Tortona si assegna il primo trofeo stagionale
Il grande basket italiano riaccende i motori con la Supercoppa LBA 2026, l'ormai consueto appuntamento che inaugura la stagione. Quattro squadre che in due giorni si contenderanno il primo trofeo della stagione. La cornice dell'evento sarà la nuovissima Nova Arena di Tortona, campo dei padroni di casa della Bertram che apriranno le danze affrontando la Reyer Venezia. A seguire, il piatto forte della prima serata: derby d'Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, subito faccia a faccia per un posto nell'atto conclusivo. Per utte le contendendi sarà il primo vero e proprio banco di prova per testare la condizione e i nuovi innesti prima della partenza del campionato. Nel frattempo, però, c'è un trofeo da giocarsi.
Formula e programma: le partite, gli orari e come seguirle in tv
Il torneo seguirà la tradizionale formula ad eliminazione diretta, con le due semifinali sabato, mentre domenica pomeriggio le due formazioni vincitrici scenderanno in campo per il match che assegnerà il trofeo.
Sabato 19 settembre
Semifinale 1: ore 17:00 Bertram Derthona - Umana Reyer Venezia
Semifinale 2 : ore 19:45 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Costa Bologna
Domenica 20 settembre
Finale: ore 17:00 vincente Semifinale 1 - vincente Semifinale 2
Sarà possibile seguire tutti i match in chiaro su Cielo (canale 26 digitale terrestre), su Sky Sport Basket ed in streaming, gratuitamente, sull'applicazione LBA TV
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