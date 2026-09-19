Supercoppa, la finale sarà tra Olimpia Milano e Reyer Venezia

Si è aperto a Tortona il 2026/27 del basket italiano, con in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa. A giocarsi il titolo saranno l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, uscite vincitrici dalle semifinali. Domani, domenica 20 settembre, appuntamento per la finale a partire dalle 17.