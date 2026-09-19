Supercoppa, la finale sarà tra Olimpia Milano e Reyer Venezia
Si è aperto a Tortona il 2026/27 del basket italiano, con in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa. A giocarsi il titolo saranno l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, uscite vincitrici dalle semifinali. Domani, domenica 20 settembre, appuntamento per la finale a partire dalle 17.
Decisivi Wright e Watson
Nella prima semifinale, vittoria per Venezia, che supera 98-90 i padroni di casa della Bertram Derthona. Prova di forza dei veneti, che soffrono il giusto e si impongono anche grazie alla grande prestazione di Glynn Watson, autore di 19 punti. Nell'altra sfida, invece, che vedeva l'eterna sfida tra Milano e Bologna, successo delle 'scarpette rosse', che dominano la Virtus, chiudendo sull'80-71, con Moses Wright mattatore, che mette a referto 20 punti.
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