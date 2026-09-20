Venezia-Milano, finale Supercoppa italiana: data, orario e dove vederla in tv e streaming
TORTONA - Ci siamo, è il grande giorno della finale di Supercoppa italiana di basket. Nella suggestiva cornice della Nova Arena di Tortona si sfidano la Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, in quello che è il remake dell'ultima finale scudetto. Gli orogranata di coach Neven Spahija arrivano all'appuntamento conclusivo della Final Four piemontese dopo aver battuto in rimonta (98-90, da uno svantaggio di -11), i padroni di casa del Derthona Basket. Tutto facile invece per i biancorossi campioni in carica: la squadra di Peppe Poeta si è imposta nel primo derby d'Italia della stagione, battendo la Virtus Bologna con il risultato di 80-71.
Venezia-Milano, i precedenti in Supercoppa italiana
L'unico confronto diretto tra Venezia e Milano in Supercoppa risale al 2017 e, anche in quell'occasione, le due formazioni si sfidarono in finale: al PalaGalassi di Forlì vinse l'Olimpia di Simone Pianigiani con il punteggio di 82-77. Mattatore del match Jordan Theodore, top scorer della partita con 29 punti a referto.
Venezia-Milano, finale Supercoppa italiana: data e orario del match
La sfida tra orogranata e biancorossi, con in palio il primo trofeo della stagione 2026/27, è in programma oggi, domenica 20 settembre, alla Nova Arena di Tortona. Palla a due alle ore 17.
Venezia-Milano, finale Supercoppa italiana: dove vedere il match in tv e streaming
La sfida tra Reyer e Olimpia, valida per la finale della Supercoppa Italiana 2026 di basket, verrà trasmessa in diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket, mentre la diretta streaming verrà assicurata da cielo.tv, Sky Go, NOW e LBA TV.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS