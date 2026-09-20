Venezia-Milano, finale Supercoppa italiana: data, orario e dove vederla in tv e streaming

TORTONA - Ci siamo, è il grande giorno della finale di Supercoppa italiana di basket. Nella suggestiva cornice della Nova Arena di Tortona si sfidano la Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, in quello che è il remake dell'ultima finale scudetto. Gli orogranata di coach Neven Spahija arrivano all'appuntamento conclusivo della Final Four piemontese dopo aver battuto in rimonta (98-90, da uno svantaggio di -11), i padroni di casa del Derthona Basket. Tutto facile invece per i biancorossi campioni in carica: la squadra di Peppe Poeta si è imposta nel primo derby d'Italia della stagione, battendo la Virtus Bologna con il risultato di 80-71.