Olimpia Milano, la Supercoppa è tua! La Reyer Venezia ko 94-87 ai supplementari

L’Olimpia Milano conquista il primo trofeo della stagione. I campioni d’Italia superano una grande Reyer Venezia per 94-87 dopo un tempo supplementare e mettono in bacheca la settima Supercoppa della propria storia, diventando la squadra con più successi nella competizione.

Milano piega Venezia all’overtime

Una finale combattuta ed equilibrata, risolta soltanto dopo l’overtime. Milano trova in Moses Wright il principale protagonista offensivo: per lui 23 punti, a cui si aggiungono i 17 realizzati da Leandro Bolmaro. Dall’altra parte Venezia resta in partita fino alla fine, trascinata dai 18 punti di Kyle Wiltjer e dai 15 di Jordan Parks. Alla sirena è però l’Olimpia a festeggiare il 94-87 e il primo titolo stagionale. Un successo che permette a Milano di salire a quota sette Supercoppe, diventando primatista solitaria nell’albo d’oro della competizione. Continua inoltre il percorso perfetto di coach Poeta nelle competizioni italiane alla guida dell’Olimpia: tre trofei conquistati su tre. La sconfitta non cancella però quanto mostrato dalla Reyer. Venezia esce dalla finale senza il trofeo, ma con indicazioni importanti in vista dell’inizio della stagione.