Treviso-BC Roma, prima giornata di campionato: quando si gioca, orario e come vederla in tv e streaming

La BC Roma è pronta a dare il via alla nuova stagione. I giallorossi esordiranno sul campo della Nutribullet Treviso nella sfida valida per la prima giornata di campionato. Dopo le amichevoli estive, la squadra di Alessandro Magro è chiamata a partire con il piede giusto.

Treviso Basket - BC Roma, data e orario

Il match tra la Nutribullet Treviso e la BC Roma andrà in scena oggi, sabato 26 settembre 2026, al Palaverde di Liancenigo con palla a due prevista per le ore 19:30. Gli arbitri della sfida saranno Valerio Grigioni, Mark Bartoli, Marco Vita.

BC Roma, le parole del tecnico Magro

Alla vigilia della sfida il tecnico Alessandro Magro ha espresso curiosità per l'esordio in campionato: “È estremamente emozionante poter disputare la prima partita della storia di questo club. Abbiamo grandi progetti e ambizioni per il futuro, cominciamo dal primo passo con questa trasferta su un campo storicamente insidioso. Treviso ha chiuso lo scorso anno salvandosi ed è ripartita con grande voglia di ricominciare, mentre da parte nostra siamo curiosi di capire dove possiamo arrivare".

Treviso Basket-Bc Roma, dove vederla in tv e streaming

Per il match tra Treviso e BC Roma non è prevista nessuna copertura televisiva. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LBA Tv.