L'impegno della Virtus GVM Roma: il 10 ottobre il debutto in casa

«Il percorso di radicamento nel tessuto cittadino della Capitale, confermato dall’acquisto della società Virtus Roma con i suoi gloriosi anni di storia, prosegue e si rafforza. E in quest’ottica il club sarà sempre più impegnato allo sviluppo del proprio settore giovanile ed alla promozione della pallacanestro e dello sport in generale, portando così il nostro logo in ogni quartiere della città. Siamo padroni del nostro destino e nessuna trattativa con soggetti sportivi terzi per eventuali partnership è stata mai avviata. Confermiamo quindi la nostra completa autonomia sostenuta dagli ingenti investimenti economici dei soci che compongono il Consiglio di Amministrazione. La presenza di nostri rappresentanti ad eventi di altri club rientra nel normale dialogo istituzionale e non è propedeutico ad alcuno scenario futuro differente. La Virtus GVM Roma 1960 è orgogliosa di aver tenuto accesa nelle ultime stagioni la fiaccola della passione della pallacanestro nella Capitale, ricevendo chiare testimonianze di partecipazione ed affetto come dimostrato dai tantissimi tifosi accorsi in massa alla sfortunata fase finale degli scorsi playoff. Gli obiettivi non cambiano. E contiamo di raggiungerli con chi sceglierà di lottare al nostro fianco e con chi in questi anni ci ha tenacemente sostenuto e vorrà continuare a farlo.Vi aspettiamo, sabato 10 ottobre, al Palazzetto dello Sport per la prima gara casalinga contro Loreto Pesaro: per la Virtus, per Roma. Per tornare grandi insieme”.