BC Roma, apre la biglietteria per la prima al Palazzetto dello Sport

ROMA - La stagione è cominciata e il countdown verso il primo appuntamento di BC Roma davanti al proprio pubblico è partito. Palla a due domenica 4 ottobre alle ore 16.00 al Palazzetto dello Sport (PalaTiziano) per la sfida contro Derthona Basket , valida per la seconda giornata di LBA Serie A SisalClub. Da oggi, martedì 29 settembre alle ore 15.00, sarà aperta la vendita dei biglietti attraverso il nuovo sito ufficiale di BC Roma (che trovate qui ), destinato a diventare progressivamente il punto di riferimento digitale per tifosi e appassionati. Dal sito sarà possibile accedere direttamente alla piattaforma Vivaticket e acquistare i tagliandi per le gare casalinghe di BC Roma, a cominciare proprio dalla sfida contro Tortona.

Una politica dei prezzi pensata per rendere il Palazzetto dello Sport una casa aperta alla città e alle famiglie: biglietti da 1 a 10 euro (più prevendita), tariffe ridotte per gli Under 18, ingresso gratuito per i bambini e le bambine sotto i 3 anni e agevolazioni dedicate alle persone con disabilità. La volontà è quella di rendere la grande pallacanestro accessibile al maggior numero possibile di persone, avvicinando sempre più persone al basket e creando, fin dalla prima partita casalinga, un legame forte tra BC Roma, i suoi tifosi e la città. Creare una nuova cultura cestistica è una delle mission di BC Roma: una cultura fatta non solo di agonismo sportivo, ma anche di valori quali il fair play, l’inclusione e la diffusione dello sport come strumento per la promozione del benessere psicofisico di chi lo pratica.