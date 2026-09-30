La Maxima contro il Cluj, la BC Roma va a Istanbul: il doppio debutto in Eurocup

La Maxima Roma trasloca dal PalaEur al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano per l’esordio casalingo in Eurocup. Nel non agevole orario delle ore 21 la squadra allenata da Matteo Cotelli, sconfitta domenica scorsa da Napoli in casa , si prepara ad affrontare la U-BT Cluj-Napoca (diretta su Sky Sport). La sconfitta contro Napoli ha mostrato una squadra ancora alla ricerca di una propria identità precisa. Ci può stare in un gruppo eterogeneo che ha aperto una nuova storia nella Capitale. Il tempo però per trovare una chimica soddisfacente non è tantissimo e su questo dovrà lavorare lo staff tecnico della franchigia messa su da Paul Matiasic. Per ora sarà importante affidarsi alle certezze tecniche del gruppo. Holiday, giocatore con un solido passato NBA, Alibegovic, Bilan e Brown sono chiamati ad aprire la strada ai compagni.

L'esordio della BC Roma

Parte lontano dalla Capitale invece l’avventura della BC Roma in Eurocup. Dopo la sconfitta di Treviso Mannion e compagni saranno impegnati questo pomeriggio alle 18 (diretta su Sky Sport) al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, contro il Bahcesehir College primo avversario nel Girone D. La squadra turca è allenata da quel Sasa Djordjevic a lungo indicato come possibile coach del club di Nelson e Doncic prima che la scelta cadesse su coach Magro. Non ci sarà Trentyn Flowers per l’infortunio alla caviglia destra riportato all’esordio contro la NutriBullet Treviso. «Abbiamo iniziato la stagione con un a sconfitta - dice Nico Mannion - e non era ciò che volevamo. Dobbiamo imparare partita dopo partita. Non abbiamo molti allenamenti a disposizione, perciò la cosa principale è saper affrontare quello che arriva, imparare in fretta e continuare a crescere come gruppo». Si aspetta passi in avanti coach Magro. «Ci siamo allenati bene dopo Treviso, ripartendo da quello che ci è mancato. Questo sarà un altro esordio che entra nella storia del club, in una delle competizioni più importanti d’Europa. Dovremo capire subito il livello di fisicità con cui si gioca in Eurocup».

La BC Roma e l'esordio casalingo in campionato

Intanto la BC Roma ha aperto la prevendita per l’esordio casalingo in campionato che avverrà domenica 4 ottobre quando al Palazzetto dello Sport affronterà alle 16 Tortona. Il 20% dell’incasso dai botteghini verrà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia, fondata dal professor Riccardo Massetti, da anni impegnata per la salute femminile.

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