Maxima Roma-Cluj, dove vedere in tv e streaming l'esordio in Eurocup

La Maxima Roma cerca riscatto

La sconfitta contro Napoli ha mostrato una squadra ancora alla ricerca di una propria identità precisa. Ci può stare in un gruppo eterogeneo che ha aperto una nuova storia nella Capitale. Il tempo però per trovare una chimica soddisfacente non è tantissimo e su questo dovrà lavorare lo staff tecnico della franchigia messa su da Paul Matiasic. Per ora sarà importante affidarsi alle certezze tecniche del gruppo. Holiday, giocatore con un solido passato NBA, Alibegovic, Bilan e Brown sono chiamati ad aprire la strada ai compagni.

Dove vedere la Maxima Roma in tv

La partita tra la Maxima Roma e la U-BT Cluj-Napoca inizierà alle 21 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now.