Milano, il cuore non basta: Baskonia trova la prima vittoria in Eurolega 

Niente da fare per l'Olimpia Milano : i campioni d'Italia vengono sconfitti in Spagna dal Baskonia nella terza giornata di Eurolega. Gli uomini di Poeta pagano un inizio di gara sotto tono e un finale ricco di errori. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 87-76.

Milano paga un inizio in sordina

Gli spagnoli partono forte, con un'ottima fase difensiva e medie altissime a canestro: il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti di dieci punti (26-16). Milano prova a reagire e nel secondo parziale inizia a migliorare le proprie percentuali a canestro. Il primo tempo si chiude con il Baskonia avanti 44-36. Nella ripresa gli uomini di Poeta completano la rimonta, chiudendo il terzo parziale sul punteggio di 21-24 e trovando il pareggio a 5' dalla fine della sfida (70-70). Ma nel finale di gara gli spagnoli tornano padroni del campo, sfruttando qualche errore di troppo di Milano. Con un parziale di 17-6 negli ultimi 5' il Baskonia porta a casa la vittoria.

Milano, basse percentuali a canestro

La sfida si chiude con il punteggio di 87-76 per i padroni di casa, che sfruttano i 16 punti di Lawson e i 12 di Stewart. In doppia cifra anche Duarte e Marcio. Milano risponde con i 17 punti di Wright, i 12 di Hall e i 10 di Peters. Milano paga le cattive percentuali a canestro: 43,9 % sui tiri da due (contro il 66,4 degli spagnoli) e 29,1% da tre punti (Baskonia ha chiuso con il 43%).