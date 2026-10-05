La Maxima Roma spaventa la Virtus Bologna, poi si fa riprendere: guarda gli highlights
Dopo un inizio fluido della squadra di Cotelli, Hackett e Carr riportano i felsinei davanti fino alla fine
Nel match clou della seconda giornata del campionato di basket Serie A la Maxima Roma spaventa la Virtus Bologna, che dopo un inizio fluido si inceppa precipitando fino al -11 del 33', sotto i colpi di Veronesi (11) e Brown (12 + 11 rimbalzi). Ci pensano però Carr e Hackett a svegliare i felsinei, poi le "Vu nere" mettono la freccia al 38' e non si voltano più. Guarda gli highlights del match.
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