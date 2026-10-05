BC Roma sovrasta Tortona, storica vittoria: guarda gli highlights della partita
Al debutto casalingo il club capitolino ha dominato 108-70. Ancora una prestazione sopra le righe per Mannion (19 + 9 assist e 6 rimbalzi)
Primo successo per il BC Roma, che al debutto casalingo nella seconda giornata della serie A di basket ha rullato Tortona 108-70. Ancora una prestazione sopra le righe per Mannion (19 + 9 assist e 6 rimbalzi) oltre ad un clamoroso 83% di squadra da 2, ma è stata la difesa nei due quarti centrali la chiave della vittoria giallorossa (43-21 il dato a rimbalzo e piemontesi tenuti al 19% da 3), alla quale Stevenson ha contribuito con 5 triple e 19 punti. Guarda gli highlights del match.
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