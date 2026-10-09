Serie B, domani la Virtus GVM Roma contro Loreto Pesaro

Si gioca alle 20 al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Verso l'esordio il nuovo acquisto Panni. Finora venduti oltre 2.500 biglietti
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2 min

Pubblicato il 09.10.2026, 18:22

Dopo il successo conquistato sul parquet di Piombino, la Virtus GVM Roma 1960 si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Con oltre 2.500 biglietti già venduti e la possibilità di acquistarne ancora attraverso il circuito Vivaticket, cresce l’attesa per il primo appuntamento casalingo della stagione, in programma sabato 10 ottobre alle ore 20 al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, dove i ragazzi di coach Davide Villa affronteranno la Consultinvest Loreto Pesaro.

La sfida segnerà con tutta probabilità anche l’esordio in maglia virtussina del neoacquisto Alessandro Panni, reduce dall’ultima stagione in Serie A2 con la Juvi Cremona, chiusa con una media di 10,2 punti e quasi 3 assist a partita.

La diretta radio sarà trasmessa su Rete Sport, su 104.2 FM-DAB. 

Il Palazzetto tornerà a fare da cornice alle emozioni virtussine, con l'obiettivo di inaugurare nel migliore dei modi il cammino casalingo, rendendo il pubblico protagonista di una stagione da vivere insieme.

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