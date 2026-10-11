Maxima Roma-Bc Roma: orario e dove vedere in tv e streaming il derby di basket

Prima stracittadina tra le squadre della capitale: tutto sulla sfida tra gli uomini di Cotelli e di Magro
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2 min

Pubblicato il 11.10.2026, 11:40

Maxima Romabc romaBasket

Roma ritrova il gusto del derby di basket. Maxima Roma e Bc Roma si affrontano per la terza giornata di campionato. Una sfida che metterà di fronte la squadra di coach Cotelli e quella guidata da Magro. La Maxima arriva alla stracittadina a quota zero, dopo i ko con Napoli e Bologna e dopo la sconfitta di Ankara in Eurocup. La Bc Roma ha invece perso all'esordio a Treviso, ma è reduce da due successi, contro Tortona in campionato e il Lietkabelis Panevezys in Eurocup.

Maxima Roma-Bc Roma, data e orario 

Il match tra la Maxima Roma e la Bc Roma, valevole per la terza giornata di Serie A, è in programma oggi, domenica 11 ottobre, alle 18:15 al PalaEur.

Maxima Roma-Bc Roma, come vederla in tv e streaming

Il derby di campionato tra la Maxima Roma e la Bc Roma sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. La gara sarà visibile anche su LBATV.

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