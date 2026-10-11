Maxima Roma-Bc Roma diretta: segui il primo derby capitolino del basket di Serie A LIVE

Roma si appresta a vivere il primo derby di basket tra Maxima Roma e Bc Roma , che si affrontano per la terza giornata di campionato. Una sfida che metterà di fronte la squadra di coach Cotelli , ancora a quota zero, dopo i ko con Napoli e Bologna e reduce dalla sconfitta di Ankara in Eurocup, e quella di coach Magro , che ha perso all'esordio a Treviso, ma è reduce da due successi, contro Tortona in campionato e il Lietkabelis Panevezys in Eurocup.

19:27

La Maxima per la prima volta avanti! 64-63

La Maxima completa la rimonta e mette per la prima volta la testa avanti nel derby. A cambiare l'inerzia della sfida è Alibegovic con una tripla pesantissima, seguito da Tyson che recupera palla e vola in contropiede per una schiacciata che regala il sorpasso ai padroni di casa.

19:26

La Maxima rimane in scia: 52-61

Mannion detta i tempi dell'attacco ospite e raggiunge quota sette assist, ma la Maxima resta aggrappata alla partita. A rispondere è soprattutto Holiday, che firma cinque punti consecutivi con un canestro da due e una tripla, impedendo alla BC di prendere il largo.

19:21

Si riparte con la Bc Roma subito a +9

La ripresa si apre nel segno di Mannion, che veste i panni dell'assistman e serve due palloni vincenti a Simonovic e Stevenson. La squadra di Magro ritrova subito ritmo in attacco e allunga nuovamente sul +9.

19:05

Metà gara: 52-57 per la Bc Roma

Dopo le giocate di Alibegovic, la BC Roma risponde con l'asse Mannion-Simonovic. Il lungo trova due canestri importanti che tengono gli ospiti al comando dopo i primi 20 minuti di gara (52-57). I ragazzi di coach Magro si sono dimostrati superiori in ambo le parti di gioco concendendo poco in difesa nei primi dieci minuti e trovando punti in continuità guidati da Mannion. La Maxima, nonostante alcune fiammate nella seconda frazione di gioco con Alibegovic, fatica a rimanere in contatto.

19:00

Alibegovic tiene a galla la Maxima: 47-52

La Maxima non molla e cerca di tenere aperto il derby. Moon porta punti importanti, mentre Alibegovic continua a colpire dalla lunga distanza, riducendo il margine degli ospiti. A pochi minuti dall'intervallo, Magro decide di interrompere il gioco chiamando timeout.

18:55

Mannion preciso: Bc Roma +10

La BC Roma torna a spingere sull'acceleratore e ristabilisce le distanze. Simonovic trova la sua prima tripla della serata, poi Mannion è preciso dalla lunetta con due liberi che riportano gli ospiti sul +10.

18:52

Bc Roma di nuovo a +6

18:48

Maxima a -3: 30-33

La BC Roma ritrova ossigeno con il ritorno sul parquet di Mannion. Dopo aver trascorso in panchina gli ultimi minuti del primo quarto, il play firma un canestro complicato da due punti, sale a quota 11 personali e riporta gli ospiti a sei lunghezze di vantaggio.

La rimonta della Maxima prende quota: Alibegovic colpisce dall'arco, poi Tyson infiamma il PalaEur con una schiacciata che riduce il distacco a soli tre punti.

18:46

Brown trascina la Maxima, Magro ferma il gioco: derby aperto!

La Maxima riparte con decisione nel secondo periodo e si affida alla presenza sotto canestro di John Brown. Il suo terzo rimbalzo offensivo si trasforma in due punti preziosi, che riportano i padroni di casa a -6 e spingono coach Alessandro Magro a chiamare timeout.

18:43

Finito il primo quarto: Bc Roma avanti 25-33

La BC Roma chiude i primi dieci minuti sul +8, dopo aver condotto anche di 13 lunghezze grazie soprattutto alle iniziative di Mannion e Strautins. La Maxima, in difficoltà difensiva e poco precisa da due punti (4/12), riesce però a limitare i danni nel finale. La seconda tripla di Alibegovic e due efficaci pick and roll conclusi da Brown permettono ai padroni di casa di ridurre il divario sul 25-33.

18:38

Bc Roma in controllo

La BC Roma trova risorse preziose anche dalla panchina. Ayayi e Davis entrano subito in partita e danno nuova spinta alla formazione di Magro, che continua a trovare varchi nella difesa della Maxima. I padroni di casa non riescono ad arginare le incursioni degli ospiti, che prendono il largo fino al +13.

18:33

Reazione Maxima: 13-23

La Maxima prova a reagire affidandosi alla presenza di Bilan a rimbalzo offensivo e alla seconda tripla di Holiday, che permette ai padroni di casa di ridurre il distacco. La BC Roma, però, non si lascia sorprendere e replica immediatamente con Mannion e Strautins, mantenendo il controllo della gara.

18:29

Maxima Roma, brutto inizio: è sotto 7-16

La Maxima Roma fatica a entrare in partita, senza riuscire a trovare continuità offensiva né a contenere le iniziative degli avversari. La BC ne approfitta e allunga fino al +11, trascinata da Mannion e Strautins, entrambi già a quota 7 punti.

18:26

Maxima Roma-Bc Roma 5-13

La BC Roma prende in mano la partita, mettendo in difficoltà la Maxima con una difesa intensa e un attacco particolarmente efficace. A scavare il primo solco nel punteggio è Mannion, protagonista di un parziale personale di cinque punti che permette agli ospiti di volare sul +8.

18:23

1 quarto 3' - Bc Roma avanti 9-3

È la BC Roma a partire meglio nel derby del PalaEur, mostrando maggiore incisività nei primi minuti. Tra i protagonisti Strautins, subito in evidenza con 4 punti a referto.

18:20

Si parte, inizia il derby!

LaMaxima Roma parte con Holiday, Lemar, Wheatle, Brown e Bilan nel quintetto iniziale. La BC Roma risponde affidandosi a Mannion, Strautins, Stevenson, Simonovic e Mezzanotte.

18:11

PalaEur da grandi occasioni: il dato sugli spettatori

Sono oltre 9.000 i biglietti venduti per il derby tra Maxima Roma e BC Roma. Il PalaEur torna a riempirsi per una partita di Serie A, con una cornice di pubblico delle grandi occasioni

17:57

Magro: "Dovremo essere il granello di sabbia nei loro ingranaggi"

Magro, coach della Bc Roma, ha inquadrato così il derby capitolino: "È una partita speciale e particolare, la partita della città e per la cttà. Dopo tantissimi anni ci sarà grande fermento e attenzione da parte di tutti media nazionali perché ci sono due squadre romane che vogliono competere. Ho avuto Matteo Cotelli e Gianpaolo Alberti come assistenti, Iezzi preparatore atletico, ho allenato Brown e Bilan. Per me è anche un tuffo nel passato. A prescindere, loro sono una squadra costruita con idee molto chiare, sappiamo come vogliono giocare, lo faranno ad alti ritmi. Dovremo mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi".

17:43

I precedenti tra i due allenatori Cotelli e Magro

Trattandosi di un derby totalmente inedito, i precedenti sono relativi solamente alle sfide tra gli allenatori, che poi sono solamente due, risalenti alla scorsa stagione: in entrambe le occasioni si è imposto Cotelli, che era alla guida della Germani Brescia, nei confronti di Magro, che guidava il Napoli Basket.

17:35

L'ultimo derby cestistico di Roma vecchio di quasi mezzo secolo

Nella capitale il derby accende le due sponde del Tevere 365 giorni l'anno, ma solamente se si parla di Roma e Lazio. Nel basket, invece, la stracittadina manca da quasi mezzo secolo: era il 1979/80 quando si incontravano Acqua Fabia Roma e Eldorado Roma.

17:30

Bc Roma per dare seguito agli ultimi risultati

La Bc Roma arriva al derby con l'umore certamente più alto dei rivali dopo gli ultimi due successi, in campionato contro Tortona ed in Eurocup contro il Lietkabelis.

17:25

Maxima in cerca dei primi punti in campionato

Ancora a zero punti, la Maxima cerca nel derby una vittoria che possa valere doppio: per la supremazia capitolina ovviamente, ma anche per muovere la classifica dopo i ko con Napoli e Bologna.

17:15

Derby capitolino tra Maxima e Bc Roma: come seguirla in tv e streaming

Grande attesa al PalaEur per l'inedita stracittadina di basket tra Maxima e Bc Roma. Ecco come seguirla in tv e streaming

PalaEur - Roma